Sprzęt

Od dzisiaj w Biedronce za jedyne 49,99 zł. Idealny w styczniu

Biedronka pamięta o osobach, które w styczniu postanowiły wziąć się za siebie. Noworoczne postanowienia o lepszej formie i niższej wadze będzie łatwiej zrealizować z tym sprzętem.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:45
Styczeń to dla wielu osób moment szczególnie wysokiej motywacji. Wraz z początkiem roku postanawiamy wziąć się za siebie. Priorytetem staje się zdrowe odżywianie, ale też ruch. Zaczynami spacerować, biegać i chodzić na siłownię. Biedronka zadbała właśnie o takie osoby.

Smartwatch w Biedronce za 49,99 zł

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki pojawił się niedrogi smartwatch w cenie zaledwie 49,99 zł. Jest on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz grafitowej. Ma między innymi funkcje pomiaru tętna oraz przypominania o nawadnianiu, które również jest niezwykle ważne.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz o rozdzielczości 240 × 296 pikseli, Bluetooth 5.4 i 8 trybów sportowych. Pozwala na sterowanie muzyką, monitorowanie snu czy też sprawdzanie pogody. Ma klasę odporności IP65. Według danych producenta czas pracy to maksymalnie 5 dni. Natomiast ładowanie ma trwać 2 godziny.

Wiadomo, że nie jest to najlepszy smartwatch na rynku. Jest wiele lepszych modeli. Jednak dla początkujących osób samo liczenie kroków czy spalonych kalorii będzie w pełni wystarczające. Poza tym 49,99 zł to naprawdę niska cena jak za tego typu sprzęt. Promocja dostępna jest od 17 do 23 stycznia.

telepolis
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne