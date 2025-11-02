16. strona w gazetce Biedronki. Już są i to za mniej niż pół ceny

Chwaliliśmy za 199 zł, tymczasem teraz tylko 179 zł

Projektor Forever FP-100 to jeden z najlepiej rozpoznawalnych sprzętów w ofercie Biedronki. Jego regularna cena to 449 zł, ale sieć sklepów co kilka miesięcy dopieszcza swoich klientów atrakcyjnymi promocjami. Teraz, w ramach Black Weeks udało się ją obniżyć do zaledwie 179 zł, a to aż 60% rabat.

Z 2 metrów od ściany urządzenie wyświetla imponujące 70 cali ekranu, a to przecież aż 178 cm! Obraz ma używalną już całkiem rozdzielczość HD, a wbudowany głośnik 3 W doskonale sprawdzi się poza domem.

Co ważne, żywotność zastosowanego źródła światła to imponujące 50 tys. godzin. Oznacza to, że oglądając każdego dnia filmy przez 4 godziny, lampy wystarczy nam na.... 34 lata i 3 miesiące. Na uwagę zasługuje też niska głośność chłodzenia, która wynosi zaledwie 25 dB. To prawdopodobnie najlepiej wydane pieniądze na te długie, jesienno-zimowe wieczory.