Biedronka wyprzedaje rowery elektryczne w cenie zwykłych

Biedronka promuje rowery elektryczne

W ofercie Biedronki znaleźć można bardzo szerokie portfolio rowerów elektrycznych. Najbardziej zaawansowane modele kosztują aż 14 tys. zł, mnie jednak o wiele bardziej zainteresowała oferta wyprzedażowa, gdzie w ramach Flash Deal ceny spadły nawet o więcej niż połowę.

EBFEC R2-S za 2699 zł zamiast 5999 zł

Wzrok skierowałem przede wszystkim w stronę najtańszej propozycji Biedronki. I powiem Wam, że miłość od pierwszego wejrzenia. To męski rower z kołami 27,5 cala, z wyjątkowo atrakcyjną wizualnie smukłą ramą 20 cali. Po tym aluminiowym cudzie kompletnie nie widać, że mamy do czynienia z rowerem ze wspomaganiem elektrycznym.

Tymczasem znajdziemy tutaj czujnik momentu obrotowego, dyskretny wyświetlacz LCD (monochromatyczny, czytelny w ostrym słońcu) i 5-stopniową regulację. Silnik SHENGYI 36 V 250 W w połączeniu z litowo-jonowym akumulatorem firmy Samsung (36 V, 6,4 Ah) zapewnia aż do 60 km zasięgu wspomaganej jazdy.

Nie zabrakło hamulców tarczowych, a jedyne co warto dokupić to błotniki, dzwonek i jakieś oświetlenie (w zestawie są tylko odblaski przód-tył). Godnym odnotowania detalem jest w tym modelu zastąpienie tradycyjnego łańcucha paskiem zębatym — oznacza to mniejszą masę urządzenia i zupełny brak smaru.

Ovivo Neo C1 za 2999 zł zamiast 6999 zł

Drugą mocno przecenioną propozycją jest rower miejski Ovivo Neo C1, z imponującym rabatem aż 57%. To zupełnie inna kategoria sprzętu, rower do przemierzania wąskich uliczek i łatwego pokonywania krawężników, a przy tym tak kompaktowy, jak tylko się da.

17-calowa, niska rama połączona została z 20-calowymi kołami, z przodu nie zabrakło amortyzatora, są tarczowe hamulce, a rezygnacja z typowych szprych nadaje sprzętowi charakteru. Miejskie aspiracje doskonale uzupełnia bagażnik, na którym z łatwością umieścimy zakupy, z kolei wyjmowalny akumulator 13 Ah zapewnia proste ładowanie roweru w domu, bez konieczności wciągania całej maszyny.

Maksymalne obciążenie dla tego modelu to 120 kg, a zasięg wspomaganej jazdy sięga 60 km. Sprzęt jest w pełni zgodny z polskimi normami - można bez lęku ruszyć nim na ścieżki rowerowe. Nie zabrakło tutaj przedniego oświetlenia, z tyłu zaś mamy odblask. I właściwie jedyną istotną wadą jest ograniczona liczba urządzeń — na stronie Biedronki w chwili publikacji były ostatnie 4 sztuki.