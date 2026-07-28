Beyerdynamic DT 275 PRO już w sprzedaży. Audiofile też będą zadowoleni

Beyerdynamic dołącza do swojej kultowej serii PRO nowy model – nauszne słuchawki DT 275 PRO. Są one bardziej poręczne i łatwiejsze w transporcie niż duże, studyjne słuchawki wokołuszne tego producenta. Sprzęt stworzono z myślą o pracy w trudnych i głośnych warunkach, gdzie liczy się precyzyjny odsłuch. Ocenianie dźwięku na planie filmowym, obsługa konsolety FOH czy szybki montaż w terenie mają być dzięki nim o wiele łatwiejsze.

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I choć nie są to słuchawki do codziennego słuchania muzyki, wielu wymagających sympatyków marki może się zainteresować tym modelem także i dla takiego zastosowania.

Co więc oferuje nowość niemieckiego producenta? Słuchawki mają zamkniętą konstrukcję i zapewniają pasywne tłumienie hałasu na poziomie 22 dBA. Są przy tym lekkie – ważą zaledwie 195 g bez kabla – a składane do wewnątrz muszle ułatwiają wrzucenie ich do torby sprzętowej.

Ciekawym smaczkiem jest dwustronne gniazdo kabla z blokadą. Przewód można wpiąć do lewej lub prawej słuchawki, dopasowując go do swojego stanowiska pracy i nie martwiąc się o przypadkowe wypięcie podczas gwałtownych ruchów. Wygodę podczas długich sesji gwarantują pady z ekoskóry i miękki pałąk. Wszystkie zużywające się elementy można bez problemu wymienić na nowe.

DT 275 PRO oferują pasmo przenoszenia 5 Hz-24000 Hz oraz impedancję 45 Ω. Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz/1 mW wynosi 105 dB SPL (oraz 119 dB SPL przy 1 Vrms), a maksymalny SPL sięga 125 dB SPL. Maksymalna krótkotrwała moc znamionowa to 100 mW. Zniekształcenia harmoniczne T.H.D przy 1 mW wynoszą zaledwie 0,04 % dla 500 Hz oraz 0,03 % dla 1 kHz.

W pudełku oprócz samych słuchawek znajdziemy hybrydowy kabel o długości 1,5 m (odcinek prosty i skręcany) z wtykiem mini jack 3,5 mm, nakręcany adapter na dużego jacka 6,35 mm, woreczek transportowy ze ściągaczem oraz instrukcję.

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