Te słuchawki będą hitem. Baseus dogadał się ze znaną marką

Znacie markę Baseus? Podejrzewam, że tak i jestem przekonany, że kojarzycie ją głównie z wysokiej klasy kabli, ładowarek i powerbanków. Podczas targów IFA 2025 w Berlinie chińska firma zaprezentowała się jednak od kompletnie innej strony. I wiecie, co Wam powiem? Baseus w takim wydaniu bardzo mi się podoba.

Baseus Inspire – nowe słuchawki z technologią Bose

Główną atrakcją przygotowaną przez producenta są nowe słuchawki z linii Baseus Inspire. To, co jest w nich takiego interesującego, to fakt, że zostały opracowane wspólnie z firmą Bose. Tak, tą samą firmą Bose, które spopularyzowała i do tej pory pozostaje jednym z liderów technologii aktywnej redukcji szumów. To właśnie m.in. ta technologia ma być jednym z głównych wyróżników linii Baseus Inspire.

Czołowym przedstawicielem nowej serii są słuchawki Baseus Inspire XH1. To wokółuszne słuchawki bezprzewodowe, które mogą się pochwalić m.in. certyfikacją Hi-Res Audio, obsługą Dolby Spatial Audio oraz systemu personalizacji dźwięku SoundFit. No i obowiązkowo nie mogło zabraknąć technologii aktywnej redukcji szumów (ANC) klasy premium.

I powiem Wam, że to właśnie dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu Baseus Inspire XH1 mogą nieźle namieszać na rynku. Z nowych słuchawek miałem okazję korzystać już na kilka dni przed premierą i mogę potwierdzić, że pod względem jakości ANC nowy model faktycznie przebija większość rywali w podobnej klasie. To poziom bardzo zbliżony do tego, który można znaleźć w słuchawkach Bose, tyle że dostępny w bardziej przystępnym wydaniu.

Dodatkowo to jedne z najwygodniejszych słuchawek bezprzewodowych, jakie miałem okazję nosić na głowie. Zapowiada się prawdziwy hit, szczególnie dla osób dużo podróżujących oraz pracujących w hałaśliwych warunkach. O tym jednak poczytacie więcej w pełnej recenzji, która na łamach TELEPOLIS.PL powinna się pojawić już za kilka dni.

Tymczasem słuchawki Baseus Inspire XH1 już teraz można kupić w wybranych sklepach. Ich cena sugerowana to 549 zł.

Oprócz tego linię Inspire uzupełniają modele XP1 oraz XC1. Pierwsze to dokanałowe słuchawki TWS, które mają wyróżniać się rewelacyjną skutecznością redukcji hałasów oraz doskonałym mikrofonem. Drugie to słuchawki typu clip-on, które świetnie sprawdzą się wśród osób aktywnie uprawiających sport. Co ciekawe, w porównaniu z innymi konstrukcjami tego typu tutaj faktycznie jest szansa na bardzo dobrą jakość dźwięku – wszystko za sprawą wykorzystania armaturowych przetworników marki Knowles, bardzo popularnych w produktach o audiofilskim zacięciu.

Baseus Security X1 Pro – innowacyjna kamera do monitoringu

Ale nowości Baseusa nie ograniczają się wyłącznie do odświeżonego portfolio słuchawek. Firma zaprezentowała także nowy produkt z kategorii home security. Baseus Security X1 Pro to pierwsza na świecie inteligentna kamera z podwójnym śledzeniem AI. O co chodzi? Ano o to, że tak naprawdę mamy tu dwie kamery w jednym – mogą pracować razem, tworząc jeden obraz, albo niezależnie śledzić dwie różne osoby. W efekcie udało się praktycznie do zera wyeliminować martwe strefy, zapewniając tym samym jeszcze wyższy stopień ochrony niż w przypadku typowych kamer do monitoringu.

Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 3K. Posiada też panel słoneczny, dzięki czemu możemy je zamontować w niemal dowolnym miejscu i nie przejmować się zasilaniem. Jedyny minus jest taki, że na sklepowy debiut nowej kamery będziemy musieli jeszcze poczekać – najpierw w październiku 2025 Baseus Security X1 Pro wystartuje na platformie Kickstarter.

Baseus PicoGo II – miniaturowe ładowarki o olbrzymich możliwościach

Oczywiście wśród nowości firmy Baseus nie mogło zabraknąć także odświeżonego portfolio ładowarek. Podczas targów zaprezentowano linię Baseus PicoGo II. Znajdziemy w jej ramach m.in. bezprzewodowe ładowarki z certyfikatem Qi 2.2, które – jak obiecuje producent – mają świetnie współpracować z nadchodzącymi smartfonami z linii iPhone 17. Sporym zainteresowaniem powinny się także cieszyć modele PicoGo AE11 i AE21, łączące kompaktowe rozmiary z wysoką mocą rzędu odpowiednio 67 i 100 W – powinny świetnie sprawdzić się w tandemie z komputerami MacBook.

Baseus z mocnymi premierami na IFA 2025