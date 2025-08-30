Baseus AirGo 1 Ring tańsze o 80 zł. Te słuchawki łączą dwa światy
Słuchawki nauszne zajmują dużo miejsca, z drugiej strony nie każdy lubi, jak mu coś siedzi w uchu. Z kolei słuchawki douszne są małe, ale siedzą w środku naszego ucha.
Tu do gry wchodzą tak zwane słuchawki powietrzne, które są na zewnątrz ucha, a jednocześnie zajmują tyle miejsca, ile przeciętna konstrukcja typu TWS. BASEUS AirGo 1 Ring są właśnie konstrukcją tego typu. Niezwykle tanią, ponieważ już w standardowej wycenie należy zapłacić za nie jedyne 199,99 zł. Jednak nie wspominałbym o nich, gdyby nie były w promocji. W niej ich cena spada do 119,99 zł, czyli aż 80 zł mniej.
BASEUS AirGo 1 Ring
Model ten zakładamy na płatek ucha, na którym ma się trzymać na tyle skutecznie, że uprawianie z nimi sportu nie stanowi najmniejszego wyzwania. Przyzwoicie wypada także wbudowana bateria. Ta pozwala na 6 godzin słuchania muzyki, z możliwością rozszerzenia tego czasu do 25 godzin dzięki dołączonemu do zestawu etui ładującemu. A to wszystko za 119,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.