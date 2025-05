AVM rozszerza ofertę o FRITZ!Mesh Set 4200. To Wi-Fi 6 dla całego domu

Moc Wi-Fi 6 w całym domu dzięki FRITZ!Repeater 3000 AX

Sercem nowego systemu są kompaktowe, ale bardzo wydajne wzmacniacze sygnału FRITZ!Repeater 3000 AX . Klienci mogą wybrać zestaw składający się z dwóch lub trzech takich urządzeń . Po błyskawicznym podłączeniu do dowolnego istniejącego routera (niekoniecznie marki FRITZ!) czy modemu światłowodowego (ONT), wzmacniacze tworzą jednolitą, inteligentną sieć Wi-Fi Mesh. System wykorzystuje standard Wi-Fi 6 , operując na trzech pasmach radiowych (dwa w częstotliwości 5 GHz i jedno w 2,4 GHz), co pozwala na osiągnięcie zagregowanej szybkości transmisji danych na poziomie 4200 Mb/s . Taka konfiguracja powinna zagwarantować płynne strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości, szybkie pobieranie plików i komfortowe granie online, nawet przy wielu podłączonych urządzeniach jednocześnie.

Prostota instalacji i uniwersalność to klucz

Firm AVM zadbała, by instalacja i konfiguracja FRITZ!Mesh Set 4200 była dziecinnie prosta, nawet dla osób mniej zaawansowanych technicznie. Wystarczy podłączyć jeden ze wzmacniaczy kablem LAN do routera lub ONT – ten repeater automatycznie stanie się centralnym węzłem zarządzającym (mesh masterem). To właśnie z jego poziomu, poprzez interfejs FRITZ!OS lub dedykowaną aplikację MyFRITZ!App, użytkownik może spersonalizować ustawienia sieci: nazwę (SSID), hasło, harmonogramy działania czy stworzyć oddzielną sieć dla gości. Aplikacja mobilna dodatkowo upraszcza proces, prowadząc krok po kroku przez konfigurację, w tym parowanie kolejnych wzmacniaczy za pomocą kodu QR.