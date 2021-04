Asus ZenBeam Latte L1 – mały projektor wkrótce w polskich sklepach

Asus wprowadza na polski rynek urządzenie ZenBeam Latte L1. Już wkrótce w sklepach będzie dostępny ten kompaktowy i lekki projektor mobilny, wyświetlający obraz do 120 cali, z rozdzielczością 720p.

Asus ZenBeam Latte L1 to mobilny projektor LED, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu świetnych wrażeń wideo i audio. Urządzenie wyświetla obraz o przekątnej od 40 do 120 cali z rozdzielczością 720p, a ponadto został wyposażony w system dźwiękowy firmy Harman Kardon. Projektor oferuje użytkownikowi elastyczne rozwiązanie do strumieniowania ulubionych klipów wideo lub filmów, jak również do prowadzenia prezentacji w sali konferencyjnej, umożliwiając dopasowanie rozmiarów ekranu do przestrzeni mieszkalnej lub miejsca pracy. ZenBeam Latte L1 wykorzystuje aplikację Aptoide TV, która umożliwia użytkownikom końcowym oglądanie treści wideo zoptymalizowanych do urządzeń wielkoekranowych.

Z wyglądu urządzenie przypomina kubek do kawy i jest to pierwszy na świecie projektor z warstwą zewnętrzną z tkaniny, która zapewnia mu styl pasujący do każdego domu lub biura. Zintegrowana warstwa z tkaniny poprawia właściwości akustyczne i zapewnia korzyści w zakresie chłodzenia, zwiększając przepływ powietrza.

Wrażenia z rozrywki na dużym ekranie

Dzięki funkcji bezprzewodowej kopii lustrzanej ekranu, ZenBeam Latte L1 może wyświetlać treści strumieniowane z kompatybilnych smartfonów, tabletów i innych urządzeń z systemem Android, iOS oraz macOS, zapewniając rozrywkę w rozdzielczości HD. Użytkownicy mogą również skorzystać z portu HDMI, gwarantującego kompatybilność z szeroką gamą różnych urządzeń źródłowych. Port USB Type-A umożliwia podłączenie klawiatury lub myszy i może być również wykorzystywany do ładowania urządzeń mobilnych.

ZenBeam Latte oferuje maksymalną jasność na poziomie 300 lumenów i natywną rozdzielczość HD z obsługą źródła sygnału FullHD. Zastosowany w nim obiektyw o krótkim rzucie umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 40 cali z odległości 1 metra lub obrazu o przekątnej 120 cali z odległość 3,2 metra.

ZenBeam Latte może być również wykorzystywany jako głośnik bezprzewodowy odtwarzający muzykę poprzez Bluetooth, do 12 godzin na jednym naładowaniu baterii. Jest on wyposażony w 10-watowy głośnik certyfikowany przez Harman Kardon, który został dostrojony pod kątem wykorzystania zewnętrznej powłoki z tkaniny. Ekskluzywne oprogramowanie Asus AudioWizard oferuje trzy tryby presetów, które optymalizują dźwięk pod kątem różnych scenariuszy zastosowań. W trybie filmowym ulepszane są głosy, tryb muzyki udoskonala basy i oferuje szerszy zakres tonalny do różnych gatunków muzyki, natomiast w trybie rozgrywki użytkownik cieszy się bardziej immersyjnym dźwiękiem i wyraźnym głosem podczas gry, dla jeszcze lepszych wrażeń gamingowych.

W pakiecie z projektorem ZenBeam Latte dołączony jest pilot zdalnego sterowania, do łatwej nawigacji i obsługi. Wygodny pokrowiec i zintegrowana bateria zapewniająca do trzech godzin nieprzerwanej rozrywki (w trybie energooszczędnym). ZenBeam Latte ma fabrycznie zainstalowaną platformę multimedialną Aptoide TV, dedykowany ekosystem strumieniowania multimediów z ponad 2500 aplikacjami, w tym YouTube, Amazon Prime Video, Hulu i Netflix.

Dostępność i cena

Asus ZenBeam Latte L1 dostępny będzie w polskich sklepach pod koniec maja 2021 roku. Sugerowana cena projektora wynosi 2299 zł.

Specyfikacja projektora

Technologia wyświetlania 0,23″ DLP Źródło światła / maksymalna żywotność RGB LED żywotność 30 000 godzin Rozdzielczość rzeczywista (natywna) HD 1280 x 720 Maksymalna rozdzielczość sygnału źródłowego FHD 1920 x 1080 Jasność obrazu (maks.) LED o mocy 300 lumenów Współczynnik kontrastu 400:1 (typowo) Nasycenie kolorów 120% sRGB Liczba kolorów wyświetlacza 16,7 milionów kolorów Obiektywy projektora Współczynnik proporcji rzutu 1.2:1 (projekcja obrazu 60″ na odl. 1,5 m) Odległość od ekranu / rozmiar obrazu: 0,8 – 3,2 m / 30–120″ Przesunięcie wyświetlanego obrazu: 100% Focus: ręczny Współczynnik powiększenia: stały Funkcje wideo 4 tryby obrazu: Prezentacja (Presentation), standardowy (Standard), kinowy (Theater), energooszczędny (Eco) Pionowa korekcja geometrii obrazu (automatyczna korekcja do +/- 40°) Automatyczny współczynnik proporcji HDCP 1.4 Głośnik 2 x głośnik 5 W Bluetooth, certyfikowany przez Harman Kardon Gniazda wejścia/wyjścia 1 x HDMI® 1 x gniazdo audio jack 3,5 mm 1 x USB Type-A z mocą wyjściową 5 W Projekcja bezprzewodowa Tak, z obsługą systemów Android, iOS i Mac OS Wi-Fi 2,5 Gb/s i 5 Gb/s Pobór mocy Urządzenie włączone (maks.): <36 W W trybie czuwania: <0,5 W (w trybie energooszczędnym) Bateria 22 Wh Emisja hałasu 30 dBA (w trybie standardowym) 28 dBA (w trybie kinowym) Konstrukcja mechaniczna Gniazdo na statyw Stojak Akcesoria Torba transportowa Kabel HDMI Zasilacz Kabel zasilania Pilot zdalnego sterowania Instrukcja szybkiego startu Karta gwarancyjna Zgodność z normami CE, CB, cTUVus, FCC, CEC, CCC, RCM, CU/EAC, PSE, VCCI, MIC, NCC, BSMI, IEC62471, WEEE, RoHS Wymiary 131 x 90 x 90 mm Waga 585 g (szacowana) / 1,3 kg (wraz z opakowaniem)

Źródło tekstu: Asus