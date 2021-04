Asus ujawnił cenę ROG Swift PG32UQX, czyli monitora 4K z podświetleniem mini LED

Asus ROG Swift PG32UQX to nowy monitor dla graczy, który może pochwalić się między innymi rozdzielczością 4K Ultra HD oraz ekranem z podświetleniem mini LED. Tajwański producent właśnie zdradził jego datę premiery i cenę.

Asus ujawnił datę premiery flagowego monitora dla graczy z serii ROG (Republic of Gamers). Mowa o modelu ROG Swift PG32UQX, który do sprzedaży trafi już w maju 2021 roku w cenie około 2999 dolarów. Według aktualnego kursu daje to kwotę około 11300 zł. Po dodaniu do tego podatku VAT w wysokości 23% wychodzi na to, że w Polsce model ten może kosztować nawet 14000 zł.

Asus ROG Swift PG32UQX - specyfikacja

Czemu aż tak dużo? Przez jakiś czasu Asus ROG Swift PG32UQX będzie jednym z najlepszych lub nawet najlepszym monitorem dla graczy w ofercie tajwańskiego producenta. Według specyfikacji wyposażony będzie w 32-calowy ekran IPS z podświetleniem mini LED oraz aż 1152 niezależnymi strefami iluminacji. Standardowa jasność to 500 nitów, ale w trybie HDR urośnie ona nawet do 1400 nitów. Nie sposób pominąć też kwestii rozdzielczości 4K Ultra oraz odświeżania z częstotliwością 144 Hz i obsługą NVIDIA G-Sync Ultimate.

Asus deklaruje, że Asus ROG Swift PG32UQX w 100% pokrywa paletę barw sRGB oraz w 98% przestrzeń DCI-P3. Monitor ma być fabrycznie skalibrowany w taki sposób, aby uśredniony błąd deltaE nie wynosił więcej niż 2 punkty. Zastanawiać mogą natomiast złącza, ponieważ w urządzeniu zabraknie HDMI 2.1, co w tym momencie należy uznać za ogromną wadę. Zamiast tego Asus zdecydował się na trzy HDMI 2.0.

