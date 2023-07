ASUS chce rewolucji na rynku kart graficznych i bardzo dobrze

ASUS chce zrewolucjonizować rynek kart graficznych. Nowe rozwiązanie tajwańskiej firmy powinno stać się nowym standardem.

W trakcie niedawnych targów Computex 2023 firma ASUS zaprezentowała nietypową kartę graficzną GeForce RTX 4070. Była ona pozbawiona tradycyjnego złącza zasilania 12VHPWR. Pomysł wkrótce zostanie wprowadzony w życie. ASUS planuje masową produkcję tego typu kart i płyt głównych.

Nowe karty graficzne ASUSA

Rozwiązanie ASUSA wydaje się niezwykle proste, a jednocześnie ciekawe. Tajwańska firma opracowała kartę graficzną bez tradycyjnego złącza zasilania. Zamiast tego GPU czerpie energię z dedykowanego złącza na płycie głównej. Proste, a skuteczne, chociaż jednocześnie oznacza, że nie obejdzie się bez zestawu obu sprzętów, które muszą ze sobą współpracować.

Wydawało się, że zaprezentowane na Computex sprzęty to jedynie pokaz tego, jak można zrewolucjonizować rynek kart graficznych. Tymczasem ASUS chce wprowadzić swoje pomysły w życie. Tajwańska firma planuje masową produkcję zarówno kart graficznych, jak i płyt głównych z dedykowanym złączem.

Początkowo będzie to prawdopodobnie tylko model GeForce RTX 4070 w kolorze białym i czarnym do wyboru, ale niewykluczone, że w przyszłości ASUS zaprezentuje kolejne konstrukcje. Autorskie złącze zasilania jest 16-pinowe i może dostarczyć do GPU nawet 600 W energii. Tym samym ma takie same możliwości, jak złącze 12VHPWR, więc pod tym względem trudno mówić o technologicznych ograniczeniach.

Masowa produkcja ma ruszyć jeszcze tej jesieni, dzięki czemu urządzenia zadebiutują na rynku pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku. Oczywiście będą to modele droższe od swoich tradycyjnych odpowiedników, ale trudno powiedzieć, jak duża będzie różnica w cenie. ASUS podobno nie ustalił też nazewnictwa tego typu konstrukcji.

Na tym ciekawe pomysły ASUSA się nie kończą. Firma stworzyła też GPU z dodatkowymi złączami na dyski SSD M.2 NVMe, ale w tym przypadku nic nie wiemy o planowanej produkcji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EIXA Studio

Źródło tekstu: wccftech