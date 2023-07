ASUS stworzył nietypową kartę graficzną z dyskiem SSD

ASUS stworzył prototyp bardzo nietypowej karty graficznej, do której można włożyć dysk SSD M.2.

Wiele różnych prototypów kart graficznych nigdy nie trafiło do sprzedaży. Najnowszy powstał w głowach inżynierów firmy ASUS i jest szansa, że kiedyś trafi na sklepowe półki. Na tle konkurencji wyróżnia się dwoma złączami M.2, do których można włożyć dyski SSD.

Karta graficzna z dyskiem SSD

Karta to GeForce RTX 4060 Ti. Na pierwszy rzut oka nie ma w nim nic nadzwyczajnego, ale wystarczy się przyjrzeć, aby znaleźć dwa złącza SSD M.2. Można do nich podłączyć dyski PCIe 4.0 x4. Wiele osób może w tym miejscu zastanawiać się — ale po co? Wytłumaczenie jest proste i ma sporo sensu.

Karta mogłaby się sprawdzić w tych komputerach, które nie mają wystarczająco dużo portów M.2, a do tego brakuje w nich miejsca na zainstalowanie karty rozszerzeń z możliwością podłączenia kolejnych nośników. Model ASUSA całkowicie ten problem rozwiązuje.

Nie ma też powodów do obaw o wydajność, bo przecież GeForce RTX 4060 Ti korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x8, więc dwa dyski PCIe 4.0 x4 akurat wystarczą, aby skorzystać z pełni możliwości interfejsu.

ASUS twierdzi, że chłodzenie zostało tak zaprojektowane, aby jednocześnie chłodzić elementy karty graficznej, jak i zamontowane dyski SSD. Konstrukcja wyposażona jest w pojedynczą, 8-pinową wtyczkę zasilania, ale w połączeniu z energią dostarczaną przez slot PCIe w pełni wystarczy to do zasilenia i GPU, i dysków.

