Nikt nie chce GeForce'a RTX 4060. Sprzedaż jest fatalna

Karta GeForce RTX 4060 nie jest udanym modelem. Wiedzą o tym też gracze, którzy jej po prostu nie kupują. Pierwsze dane o sprzedaży są fatalne.

Seria GeForce RTX 40 to jedna z najmniej udanych generacji GPU od lat. O ile wyższe modele jeszcze się broniły, a RTX 4090 jest kartą rewelacyjną, tak im tańsze konstrukcje wprowadza NVIDIA, tym gorzej. GeForce RTX 4060 to karta tak słaba, że nikt jej nie chce. Dosłownie.

Fatalna sprzedaż GeForce RTX 4060

Z danych niemieckiego serwisu 3DCenter wynika, że sprzedaż karty graficznej GeForce RTX 4060 jest po prostu tragiczna. W pierwszych 12-14 godzinach od premiery została ona kupiona zaledwie w liczbie około 10 sztuk.

Dla porównania Radeon RX 7600 oraz RTX 4060 Ti osiągnęły wyniki na poziomie 30-40 sztuk, który też był fatalny, ale jednak kilkukrotnie lepszy. Z kolei RTX 4070 oraz RTX 4070 Ti w tym samym czasie zostały kupione przez 300-450 osób.

A jak to wygląda w Polsce? Nie mamy oficjalnych danych, ale możemy posłużyć się wskaźnikami popularności w kilku rodzimych sklepach. W x-komie nie ma ani jednej karty RTX 4060 na dwóch pierwszych stronach (60 modeli) wśród najpopularniejszych GPU.

Symptomatyczne jest też to, że na samym szczycie znajdują się modele RTX 3060, RTX 3060 Ti oraz RX 6600. To pokazuje, że jednak bardziej cenimy poprzednią generację kart NVIDII i nie ma w tym nic zaskakującego. Identycznie wygląda to w sklepie morele.

Natomiast Allegro przy każdej ofercie informuje, ile zostało zakupionych egzemplarzy danej karty. Jeśli dane są prawdziwe, to w serwisie sprzedały się zaledwie 3 modele RTX 4060. Tragedia...

