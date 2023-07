Ryzen 5 5600X3D oficjalnie, ale trudno będzie go kupić

Nowy procesor AMD Ryzen 5 5600X3D oficjalnie debiutuje i może być bardzo ciekawą opcją dla graczy. Niestety, jest pewien haczyk.

Potwierdziły się wcześniejsze plotki i AMD rzeczywiście stworzyło kolejny procesor z serii Ryzen 5000 z pamięciami 3D V-Cache. Mowa o modelu Ryzen 5 5600X3D, który właśnie oficjalnie zadebiutował i to w atrakcyjnej cenie. Szkoda, że premiera wiąże się z pewnym haczykiem.

AMD Ryzen 5 5600X3D

Ryzen 5 5600X3D oficjalnie debiutuje. Wyposażony jest w 6 rdzeni z obsługą 12 wątków. Ma 3 MB pamięci cache L2 oraz 96 MB pamięci cache L3. Bazowe taktowanie wynosi 3,3 GHz, a w Boost rośnie do 4,4 GHz. Oznacza to, że częstotliwości są trochę niższe, niż w standardowym Ryzenie 5 5600X, który dobija do 4,6 GHz. TDP procesora to 105 W. Nie obsługuje on overclockingu.

Cena wynosi 229,99 dolarów, co według aktualnego kursu daje kwotę około 935 zł. Po dodaniu 23 proc. podatku VAT wychodzi mniej więcej 1150 zł. Rzecz w tym, że procesor jest ekskluzywnie dostępny w amerykańskim sklepie Microcenter. Nie wiadomo, czy w ogóle trafi do Europy i do Polski, a jeśli tak, to raczej nieoficjalnymi kanałami. A szkoda, bo może to być bardzo ciekawa propozycja dla graczy z płytami AM4.

