Razer prezentuje nowe myszki dla graczy z serii Cobra

Razer Cobra i Razer Cobra Pro to dwie nowe myszki dla graczy. Jedna z nich oferuje częstotliwość raportowania na poziomie nawet 4000 Hz.

Firma Razer zaprezentowała dwie myszki dla graczy z nowej serii Cobra. Mają to być modele stworzone z myślą o najbardziej wymagających, chociaż pod tym względem szczególnie wyróżnia się wersja Pro.

Razer Cobra — nowe myszki dla graczy

Obie nowe myszki, czyli Razer Cobra oraz Razer Cobra Pro, to modele symetryczne. Pierwsza z nich jest dość standardowa i nie wyróżnia się niczym specjalnym. Ma osiem konfigurowalnych elementów sterujących, podświetlenie Chroma i wysokiej klasy przełączniki oraz sensor optyczny. Jest to też model przewodowy, którego cena sugerowana to 49,99 euro. Do sprzedaży trafi 29 lipca.

Dużo ciekawiej prezentuje się model Razer Cobra Pro. W nim producent zastosował sensor optyczny Focus Pro 30K, a także optyczne przełączniki 3. generacji. Gryzoń cechuje się między innymi częstotliwością raportowania na poziomie aż 4000 Hz. Nie brakuje także podświetlenie Chroma RGB. Urządzenie waży zaledwie 77 gramów i ma aż 10 konfigurowalnych przycisków.

Razer Cobra Pro to również myszka symetryczna, ale bezprzewodowa. Producent deklaruje maksymalny czas pracy na około 170 godzin przy użyciu Bluetooth oraz 100 godzin z wykorzystaniem HyperSpeed Wireless. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB-C. Dodatkowo jest możliwość ładowania myszki bezprzewodowo, ale dedykowane do tego sprzęty (Razer Mouse Dock Pro i Razer Wireless Charging Puck) są sprzedawane oddzielnie. Cena myszki to 149,99 euro. Dostępna będzie również od 29 lipca.

