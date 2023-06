Polacy prezentują SSD stworzone z myślą o PlayStation 5

Jesteś posiadaczem konsoli Sony PlayStation 5? Brakuje Ci miejsca na gry? Lubisz polskie produkty? W takim razie IRDM PRO SLIM jest właśnie dla Ciebie!

Chociaż wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy to w Polsce również są pełnoprawni producenci sprzętu komputerowego. Jednym z największych jest marka GOODRAM należąca do firmy Wilk Elektronik. Oferuje ona wydajne nośniki półprzewodnikowe, moduły RAM, karty pamięci oraz pendrive'y.

Nośniki IRDM PRO SLIM to wydajność do 7000 MB/s

A tak się składa, że Polacy zaprezentowali dzisiaj nowy SSD. Mowa o modelu IRDM PRO SLIM, który skierowany jest do posiadaczy konsol Sony PlayStation 5, ale również komputerów stacjonarnych i laptopów. Jest to szalenie udany i bardzo ceniony IRDM PRO, ale w wersji bez fabrycznego radiatora i z niższą ceną.

IRDM PRO SLIM to nośniki w formacie M.2 2280, które korzystają z kontrolera Phison E18, kości 3D TLC NAND oraz pamięci DRAM. Całość oparta na interfejsie PCI Express 4.0 x4 i protokole NVMe 1.4. Jest to sprawdzona już w bojach konfiguracja. Do wyboru są trzy pojemności - 1, 2 i 4 TB, które różnią się wydajnością:

IRDM PRO SLIM 1 TB - do 7000 MB/s dla odczytu i do 5500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 350 000 IOPS dla odczytu i 700 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7000 MB/s dla odczytu i do 5500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 350 000 IOPS dla odczytu i 700 000 IOPS dla zapisu losowego; IRDM PRO SLIM 2/4 TB - do 7000 MB/s dla odczytu i do 6850 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 650 000 IOPS dla odczytu i 700 000 IOPS dla zapisu losowego;

Opisywane SSD objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym z limitem TBW. Producent co prawda nie zdradził sugerowanych cen, ale nośniki można już namierzyć w przedsprzedaży w wybranych sklepach. Mowa o 319 złotych za wersję 1 TB, 569 złotych za 2 TB oraz 1299 złotych za wariant 4 TB.

Źródło zdjęć: GOODRAM

Źródło tekstu: oprac. własne