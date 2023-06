G.SKILL prezentuje białe moduły RAM DDR5 z RGB LED

Składasz biały zestaw komputerowy? Zależy Ci na najwyższej wydajności. W takim razie warto poczekać. G.SKILL zapowiedział białe moduły RAM DDR5.

Pamięci RAM DDR5 obecne są na rynku od końca 2021 roku. Pierwotnie obsługiwały je tylko procesory Intel Alder Lake, ale aktualnie do tego grona dołączyły serie Intel Raptor Lake oraz AMD Ryzen 7000. Z miesiąca na miesiąc producenci oferują coraz lepsze moduły. Zarówno gdy mowa o taktowaniu, jak i pojemności.

G.SKILL Trident Z5 RGB (White) oferują do 8200 MHz

Tajwański lider w postaci firmy G.SKILL poinformował o nowych modułach. Mowa o serii Trident Z5 RGB w białej wersji kolorystycznej, która prezentowana była niedawno na targach Computex 2023 na Tajwanie.

G.SKILL Trident Z5 RGB (White) dostępne będą z efektywnym taktowaniem od 6000 do zawrotnych 8200 MHz przy opóźnieniach od CL 30 do CL 40. Użytkownik ma do wyboru zestawy o pojemności 32, 48, 64 i 96 GB. Dokładna specyfikacja konkretnych modułów prezentuje się następująco:

Tajwańskie moduły RAM wyposażono w znane nam już, solidne radiatory wykonane z aluminium. Na górze znajduje się mleczny dyfuzor dla podświetlenia RGB LED. Mimo, iż G.SKILL reklamuje nową serię jako "białe pamięci RAM" to z bliżej niewiadomego powodu nadal znajdziemy tutaj sporo czerni.

G.SKILL Trident Z5 RGB (White) trafią do sklepów w Polsce w trzecim kwartale 2023. Sugerowane ceny będą zależeć od wydajności i pojemności modułów. Producent nie zdradza aktualnie konkretnych wartości.

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne