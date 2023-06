GPD Win 4 (2023), czyli współczesny odpowiednik Sony PSP

Tęsknisz za Sony PSP? A może po prostu jesteś graczem, który dużo podróżuje? W takim wypadku może Cie zainteresować odświeżony model GPD Win 4.

Znany producent urządzeń typu UMPC, firma GPD, poinformowała o odświeżeniu swojej oferty. Model GPD Win 4, który do złudzenia przypomina konsolę Sony PlayStation Portable, doczeka się nowszych, wydajniejszych podzespołów na bazie AMD Zen4 i RNDA3. Skok wydajności powinien być widoczny gołym okiem

GPD Win 4 (2023) będzie kosztował ponad 3200 złotych

Chińczycy zaoferują nam tym razem układy AMD Ryzen 7000, a dokładniej APU w postaci Ryzen 7 7840U (8 rdzeni i 16 wątków; do 5,1 GHz) i Ryzen 5 7640U (6R i 12W; do 4,9 GHz). Dysponują one zintegrowanymi układami graficznymi AMD Radeon 780M (12 CU; do 2,7 GHz) oraz Radeon 760M (8 CU; do 2,6 GHz).

Dodatkowo pamięć RAM doczeka się modernizacji z LPDDR5-6400 do LPDDR5x-7500, a więc nowszej technologii z wyższym taktowaniem. W sprzedaży pojawią się warianty oferujące 16, 32 i 64 GB. Ostatnia opcja nie była dostępna wcześniej. Nowością jest też model z 4 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Kluczowe cechy przenośnej konsoli/komputera pozostaną bez zmian. Mowa o wymiarach 220 x 92 x 280 milimetrów i masie 598 gramów. Ekran ma 6" i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. Akumulator oferuje 45,62 Wh, a urządzenie może pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 oraz SteamOS.

Premiera odświeżonego GPD Win 4 (2023) planowana jest na sierpień 2023. Sugerowane ceny pozostają nieznane, ale z pewnością będzie dużo drożej niż w przypadku Valve Steam Deck czy nawet ASUS ROG Ally. Wcześniejszy model na bazie AMD Ryzen 6000 kosztował od 800 do 1200 dolarów (ok. 3285 - 4925 złotych).

Źródło zdjęć: GPD

Źródło tekstu: oprac. własne