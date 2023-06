Samsung pokazał nowość. Będzie we wszystkich, nowych telewizorach

Samsung zaprezentował nowość, która pojawi się nowych telewizorach koreańskiego producenta. To nowy pilot SolarCell.

Kilka dni temu Samsung zaprezentował nowego pilota SolarCell, który pojawi się w nowych telewizorach koreańskiej marki. To kolejny krok, który zbliża nas do momentu, w którym w ogóle nie będziemy mieli pilotów do telewizorów, a tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele firmy.

Nowy pilot Samsung SolarCell

Pierwszy pilot z serii SolarCell pojawił się w telewizorach, które trafiły na rynek w 2021 roku. Był to model z wbudowanym akumulatorem, którego ładowanie odbywało się za pomocą panelu słonecznego, umieszczonego na tyle obudowy. Teraz otrzymujemy jego nową wersję, która ma być jeszcze lepsza i jeszcze mniejsza. Nowy wariant będzie oferowany razem z telewizorami Samsunga na 2023 rok.

Może to oznaczać, że pewnego dnia całkowicie pozbędziemy się pilota.

- twierdzi Samsung.

Nowy pilot Samsung SolarCell jest o 22 proc. mniejszy od swojego poprzednika. Poza tym zbudowany jest z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Jego obudowa i przyciski w 30 proc. składa się z takich tworzyw, a panel słoneczny w 20 proc. z tworzyw pochodzących z porzuconych sieci rybackich. W sumie powstanie około 10 mln takich pilotów, dzięki temu firma poddała recyklingowi 55 ton odpadów.

