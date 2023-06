Ten monitor to bestia i w końcu możesz go kupić

Monitor Samsung Odyssey OLED G9 w końcu trafia do sprzedaży. To prawdziwa bestia, ale potworna jest też jego cena.

Samsung Odyssey OLED G9 to monitor dla graczy, który po raz pierwszy został pokazany światu w trakcie styczniowych targów CES 2023 w Las Vegas. Prawie pół roku musieliśmy czekać na moment, w którym urządzenie w końcu będzie dostępne w sprzedaży, ale w końcu się doczekaliśmy. Cena jest wysoka.

Samsung Odyssey OLED G9

Samsung Odyssey OLED G9 to monitor pod wieloma względami wyjątkowy. Wyróżnia go przede wszystkim zastosowana matryca. W tym przypadku jest to zakrzywiony panel OLED w formacie 32:9 o przekątnej 49 cali i rozdzielczości 5120 × 1440 pikseli. Jakby tego było mało, to potrafi jeszcze odświeżać obraz z częstotliwością 240 Hz, a czas reakcji to podobno zaledwie 0,03 ms.

Monitor wyposażony jest w złącza DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 oraz micro-HDMI 2.1. Obsługuje AMD FreeSync Premium Pro oraz DisplayHDR True Black 400. Nie brakuje też wbudowanych głośników stereo czy też rozwiązań o nazwie CoreSync lub Core Lightning+, które dopasowuje podświetlenie do kolorów wyświetlanych na ekranie.

Co ciekawe, Samsung Odyssey OLED G9 oferuje też w system Smart TV, w tym aplikacje Xbox Game Pass oraz NVIDIA GeForce NOW, więc tak naprawdę może być samodzielnym sprzętem do grania w chmurze. Wystarczy połączyć go z bezprzewodowym kontrolerem.

A co z ceną? Ta nie jest niska. Rekomendowana kwota za Samsung Odyssey OLED G9 to 2200 dolarów. To około 9070 zł, ale powinniśmy do tego doliczyć jeszcze 23 proc. podatku VAT. Wtedy robi się kwota około 11150 zł. Monitor co prawda można już zamówić, ale dostępny będzie dopiero w trzecim kwartale tego roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Fudzilla