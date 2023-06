Ten producent mnie zaskoczył. Tak powinno robić się laptopy

Targi Computex 2023 są już dawno za nami, a redakcja Telepolis wróciła do Polski. Jeden z producentów zasługuje jednak na większe uznanie. Chodzi o firmę MSI.

Na przełomie maja i czerwca odbywały się na Tajwanie targi Computex 2023. Oczywiście nie zabrakło tam również redakcji Telepolis, która przemierzała dla Was stanowiska różnych producentów i informowała o nowościach. Wśród nich nie zabrakło wyjątkowego laptopa, owocu współpracy MSI x Mercedes.

MSI stawia na nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję

Na stoisku Tajwańczyków spędziliśmy dłuższą chwilę by przyjrzeć się wszystkim sprzętom oraz porozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za projektowanie laptopów. MSI chwaliło się oczywiście nowościami w swojej ofercie jak Creator Z17 HX Studio, Raider GE78 HX, Commercial 14, Alpha 17 czy Prestige 16. Wszystkie z nich napędzane najnowszymi i najwydajniejszymi podzespołami jak procesory Intel Core 13. generacji, AMD Ryzen 7000 czy karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop.

Moim zdaniem na większą uwagę zasługuje co innego - różnorodność oferty Tajwańczyków. MSI ma bowiem w swoim portfolio nie tylko maszyny dla graczy czy sprzęt typowo biurowy, ale również prawdziwe stacje robocze oraz lekkie serie biznesowe i laptopy dla twórców treści. Wszystkie z nich z wyjątkowymi rozwiązaniami.

Przykładowo laptopy projektowane dla biznesu cechują się nie tylko poważniejszą, bardziej stonowaną stylistyką, ale również oferują szereg zabezpieczeń. Od tych popularniejszych jak logowanie twarzą, po bardziej unikatowe - czytnik linii papilarnych, odblokowywanie komputera smartfonem (NFC) i wbudowany czytnik Smart Card. Są też dostępne w mniejszych i lżejszych wariantach (13" i 14" oraz masa poniżej 1 kilograma).

Wyższe serie gamingowe to nie tylko topowa wydajność, wydajne układy chłodzenia czy bogate RGB LED. Wspomniany wcześniej MSI Raider GE78 HX wyposażono w tak zwany "Smart Touchpad". Jest to zdecydowanie większy od klasycznego gładzik, który wyposażono w programowalne przyciski. Pozwalają one szybko i wygodnie korzystać z konkretnych funkcji jak regulacja podświetlenia, głośności, bluetooth czy kamery internetowej lub tworzyć własne makra. I to wszystko bez wychodzenia z gry.

Jednak większość graczy zainteresują zapewne nieco tańsze serie od MSI jak rodziny Cyborg i Sword. To złoty środek między wydajnością i funkcjonalnością, a niskimi cenami. Producent ogranicza to, co większość osób faktycznie często stawia na dalszym planie - fikuśne zdobienia czy podświetlenie RGB LED, zostawiając to co najważniejsze jak wygodna klawiatura, wydajne podzespoły i niskie temperatury pod obciążeniem.

Tajwański gigant podkreślał w rozmowie z nami, że każdy z modeli w ich ofercie jest przed premierę dokładnie badany i dostrajany, tak by uwolnić pełen potencjał i uprzyjemnić granie w gry AAA. Warto więc pamiętać, że współczynnik TGP to nie jest jedyna miara wydajności. Bowiem źle dobrany może oznaczać zbyt wysokie temperatury, a więc zbijanie taktowań i w efekcie niższą wydajność niż model z teoretycznie większym TGP.

Podsumowując MSI to jeden z tych producentów, który doskonale wie co robi. Widać, że firma bierze sobie do serca uwagi konsumentów oraz recenzentów i próbuje wprowadzać je w życie. Moim zdaniem aktualnie nie ma osoby, która by nie znalazła czegoś dla siebie w ofercie Tajwańczyków.

