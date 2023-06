Mercedes zaskakuje współpracą. Powstanie luksusowy laptop

Niemiecki lider motoryzacyjny oraz tajwański gigant w świecie nowych technologii połączyli siły. Owocem tej współpracy jest wyjątkowy, luksusowy laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

W minionych dniach na Tajwanie odbywały się jedne z największych na świecie targów technologicznych. Mowa oczywiście o Computex 2023, na którym nie zabrakło redakcji Telepolis.

Nowy luksusowy laptop MSI x Mercedes przesuwa granicę w grach i wyścigach

Wśród setek różnych wystawców jedno z największych stanowisk należało do firmy MSI. Tajwańczycy pokazali całe zatrzęsienie nowych produktów oraz uchylili rąbka tajemnicy na temat opracowywanych technologii.

Zdecydowanie najciekawszym punktem programu okazało się zamknięte, specjalne wydarzenie MSIology. Na tym pełnym rozmachu evencie premierę miał limitowany laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

Jest to sprzęt o wymiarach 356 x 260 x 20 milimetrów oraz wadze 1,9 kilograma. Sercem urządzenia został przepotężny procesor Intel Core i9 z 13. generacji oraz równie wydajna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop (105 W TGP).

Całość dopełnia do 64 GB pamięci RAM typu DDR5, do dwóch SSD typu M.2 PCIe 4.0 x4 oraz spektakularny, 16-calowy wyświetlacz oparty na matrycy OLED 4K o stosunku 16:10. Zapewnia ona świetny obraz zarówno podczas pracy, jak i grach.

Reszta specyfikacji też robi wrażenie - duży akumulator 99,9 Whr, 2,5-gigabitowy kontroler sieciowy, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, sześć wbudowanych głośników, czytnik linii papilarnych czy klawiatura SteelSeries z RGB LED to kilka z ciekawszych punktów.

Oczywiście nie można zapominać o rozbudowanym, wydajnym i cichym układzie chłodzenia MSI Cooler Bost 5. Składa się on z dwóch wentylatorów i aż pięciu ciepłowodów. Całość bez problemów schładza CPU i GPU.

A co sprawia, że MSI Stleath 16 Mercedes-AMG Motorsport jest wyjątkowy? Wszystko! Kolor to "Selenite Gray", a więc ten sam co stosowany przez Niemców w ich samochodach. Znajdziemy też tutaj wiele sportowych akcentów - zdobienia spacji, włącznika czy specjalny kształt otworów wentylacyjnych w stylu oznaczeń AMG. Jest tego sporo.

Jakby tego było mało opisywany laptop w zestawie oferuje też specjalnie zaprojektowane akcesoria. Mowa o wyjątkowym opakowaniu, myszce, podkładce, pamięci USB, etui, pocztówce i opaskach na kable z logami MSI i Mercedes.

MSI Stleath 16 Mercedes-AMG Motorsport to edycja limitowana. Do sprzedaży trafi tylko ograniczona liczba egzemplarzy, a cena nie będzie niska. Potwierdzono, że laptop pojawi się również w Polsce.

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne