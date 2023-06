Legenda powraca! A czy Ty pamiętasz tego producenta?

Znana i ceniona w Polsce przed laty firma pokazała właśnie swoją nową płytę główną. Tym razem postawiono na platformę dla procesorów Intela 12. i 13. generacji.

Na rynku sprzętu komputerowego jest dostępne całe zatrzęsienie różnych firm. Od małych producentów ściągających gotowe produkty z Chin i naklejających tylko własne logo, aż po wielkich gigantów projektujących i produkujących samemu wszystko od podstaw. Są jednak takie nazwy, które zapisały się w historii PC.

Płyta główna abit to wyjątkowo przystępny cenowo sprzęt

Jedną z nich jest tajwański ABIT, który ceniony był za płyty główne. Zwłaszcza wśród entuzjastów OC. Firma zniknęła w rynku w okolicach 2012 roku, po wypełnieniu swoich zobowiązań w zakresie wsparcia produktów dostarczonych w 2008 roku. Wygląda jednak na to, że abit powraca, ale pod chińskim przewodnictwem.

abit AB-B760ITX to jak sama nazwa wskazuje płyta główna w formacie Mini-ITX, którą wyposażono w gniazdo LGA 1700 dla procesorów Intel Core 12. i 13. generacji. Mamy tutaj do czynienia z 10-fazową, niechłodzoną sekcją zasilania i 8-warstwowym PCB. Dla pamięci RAM przewidziano dwa banki DDR4 (do 4200 MT/s i 64 GB).

Użytkownik ma tutaj do dyspozycji pojedynczy, wzmacniany slot PCI Express 4.0 x16, jedno złącze M.2 PCIe 4.0 x4 oraz cztery porty SATA III. Kodek dźwiękowy to leciwy Realtek ALC897, ale zastosowany kontroler sieciowy jest nieznany (należy zakładać rozwiązanie gigabitowe). Panel I/O oferuje dwa HDMI, jedno DisplayPort, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45, złącza antenowe oraz trzy porty audio.

abit AB-B760ITX kusi niską ceną. W Chinach mowa o 599 renminbi, a więc około 349 złotych. Byłaby to więc jedna z najtańszych - zwłaszcza w tym formacie - płyt głównych na rynku. Użytkownik ma do wyboru dwie wersje kolorystyczne - czarną i białą. Ta druga zdaje się oferować fabryczną kartę od łączności bezprzewodowej.

Źródło zdjęć: abit

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne