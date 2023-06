Tego jeszcze nie grali. Karta graficzna z różowym PCB

Chcesz złożyć zestaw komputerowy, który będzie zaskakiwał wyjątkowym wyglądem? W takim razie Zephyr ma dla Ciebie biało-rożową kartę graficzną w formacie ITX.

Aktualnie nawet najtańsze obudowy komputerowe na rynku oferują panel boczny w formie okna. Tym samym wygląd podzespołów dla wielu konsumentów jest jednym z ważniejszych czynników przy składaniu nowego PC. Stąd popularyzacja RGB LED czy ekranów LCD. Pewien producent ma jednak inny pomysł.

Ta karta kusi oryginalnym wyglądem i małym rozmiarem

Zephyr pokazał różowo-białą kartę graficzną. Nie kojarzycie tej nazwy? Nic dziwnego! To chiński producent, który ma bardzo skromne portfolio. Tak czy siak to właśnie Chińczycy pokazali pierwszy na rynku układ z różowym PCB. Dotychczasowe "różowe karty" miały standardowy - biały lub czarny - laminat.

Zephyr GeForce RTX 3060 Ti Sakura & Snow to karta graficzna oparta na starszej wersji tego układu wyposażonej w 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Mowa o taktowaniu do 1750 MHz w trybie boost. Kartę wyposażono w złącze zasilające typu 8-pin, a użytkownik ma do dyspozycji trzy DisplayPort i jedno HDMI.

Warto zwrócić uwagę, że jest to dość niewielka karta graficzna typu ITX o wymiarach 172 x 123 x 42 milimetrów. Tak czy siak jej jedyną cechą szczególną jest wygląd. Co więcej nie należy zakładać, żeby tak mały i egzotyczny producent był dostępny w Europie. Chętni będą musieli ściągać kartę samemu z Chin.

