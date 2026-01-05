ASUS ROG XREAL R1: okulary z wirtualnym ekranem 171 cali

Okulary ROG XREAL R1 zostały zaprojektowane z myślą o ścisłej integracji z przenośną konsolą ROG Ally, ale dzięki dołączonej stacji dokującej ROG Control Dock mogą współpracować także z komputerami PC, konsolami stacjonarnymi, a nawet smartfonami dzięki połączeniu USB-C.

Dalsza część tekstu pod wideo

ROG XREAL R1 ważą zaledwie 91 gramów. Okulary wykorzystują 0,55-calowe panele Sony micro-OLED o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Zapewniają 57-stopniowe pole widzenia i są w stanie wygenerować wirtualny obraz o wielkości odpowiadającej 171 calom oglądanym z odległości 4 metrów, z odświeżaniem do 240 Hz.

Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością szczytową na poziomie 700 nitów oraz pokryciem palety barw sRGB w 107%. Istotnym atutem urządzenia są soczewki elektrochromowe, które mogą automatycznie dostosowywać jasność do warunków otoczenia lub być regulowane ręcznie w trzech poziomach przyciemnienia, co gwarantuje czytelność obrazu niezależnie od oświetlenia.

Domyślnie ROG XREAL R1 wyświetla przed oczami wirtualny ekran, który porusza się przy każdym obrocie głowy, dzięki czemu treść pozostaje na pierwszym planie. Można jednak skorzystać z funkcji Anchor Mode, która pozwala na zakotwiczenie wirtualnego ekranu w konkretnym miejscu w przestrzeni fizycznej, co ma przypominać standardowy monitor czy telewizor. Gdy użytkownik odwróci od niego wzrok, zobaczy prawdziwy świat lub na przykład inne ekrany.

Za warstwę dźwiękową odpowiada system Sound by Bose, oferujący dźwięk przestrzenny. Całością zarządza koprocesor przestrzenny X1. Użytkownicy mogą również zarządzać ustawieniami okularów z poziomu komputera za pomocą aplikacji ASUS DisplayWidget Center.

Dodatkowa stacja dokująca ROG Control Dock wyposażona jest w port DisplayPort 1.4 oraz dwa wejścia HDMI 2.0. Okulary można również podłączyć bezpośrednio do ROG Ally lub innych urządzeń ze złączem USB-C w trybie plug-and-play.

Grasz na konsoli ROG Xbox Ally X w samolocie, pociągu lub autobusie? Podłącz do niej okulary i podkręć rozgrywkę na swoim urządzeniu przenośnym. Będziesz jak w wirtualnym kinie, podczas gdy wszyscy wokół ciebie utkną z małymi ekranami telefonów. I nawet jeśli podróżujesz tylko ze smartfonem, możesz podłączyć do niego okulary ROG XREAL R1 i zamienić przewijanie treści w widowisko na dużym ekranie – zachwala ASUS.