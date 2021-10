Archer C6 V3 – popularny router TP-Link w nowej wersji

TP-Link wprowadza do oferty nową, trzecią już wersję sprzętową popularnego routera Archer C6. Urządzenie zapewnia przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji. Wykorzystuje też rozwiązania znane z innych modeli producenta jak OneMesh, czy Beamforming.

Jak podaje TP-Link, jego Archer C6 to jedno z najchętniej wybieranych przez Polaków urządzeń sieciowych firmy, a w ciągu trzech lat od premiery pierwszej wersji router kupiło blisko pół miliona nabywców. Dlatego też TP-Link zdecydował się na odświeżenie konstrukcji i wprowadził do swojej oferty router Archer C6 w wersji sprzętowej V3.

Nowy TP-Link Archer C6 V3 oferuje przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w 2,4 GHz). Charakteryzuje się m.in. wysoką przepustowością sieci bezprzewodowej oraz obsługą technologii MU-MIMO 2x2, która umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co powoduje dwukrotne zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci.

Poza zmienioną obudową router zyskał także nowe funkcje np. obsługę szyfrowania WPA3 oraz wsparcie dla takich technologii jak Beamforming (ukierunkowanie sygnału sieci na użytkownika) i Airtime Fairness (poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm).

Zobacz: Router Huawei WiFi AX3 z WiFi 6 dostępny w obniżonej cenie. Już na stałe!

Trzecia wersja sprzętowa routera Archer C6 wyposażona została w cztery anteny. Urządzenie ma także jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. Podobnie jak poprzednik w najnowszej wersji również ten router może pracować jako Access Point.

Archer C6 V3 obsługuje technologię OneMesh, która łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci Wi-Fi, oferującym najlepszą jakość połączenia. Rozwiązanie to pozwala uniknąć martwych stref Wi-Fi. Przemieszczając się po domu z tabletem czy smartfonem, użytkownik ma gwarancję, że transfer danych nie zostanie przerwany.

Konfiguracja routera, a także zarządzanie nim realizowana jest za pomocą aplikacji Tether dla urządzeń z systemem Android lub iOS. Router Archer C6 V3 jest już dostępny w sprzedaży i ma 36-miesięczną gwarancję. Jego koszt to około 150 zł.

Zobacz: Archer AX72 i Archer AX55 – TP-Link wprowadza nowe routery Wi-Fi 6 z OneMesh

Zobacz: Tenda TX9 Pro – bardzo dobry router z Wi-Fi 6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link