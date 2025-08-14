Sprzęt

Apple straciło jednego z dostawców ekranów, a Samsung zaciera ręce

Kiedy chińska firma BOE zaczęła produkować wysokiej klasy panele OLED, które mogły śmiało konkurować z Samsungiem, to oczywiste było, że Koreańczykom się to nie spodoba. Ci jednak wściekli się z innego powodu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple straciło jednego z dostawców ekranów, a Samsung zaciera ręce

Otóż Samsung udowodnił przed sądem, że BOE ukradło ich patenty związane z panelami OLED. I chociaż na chińczykach nie robi to większego wrażenia, tak prawo patentowe w USA jest traktowane niezwykle poważnie. W efekcie import paneli OLED do USA został czasowo wstrzymany.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone traci dostawcę paneli

Co więcej, czasowy zakaz został przedłużony. Jak podaje serwis GSMarena ma on wynosić aż 14 lat i 8 miesięcy. Mowa tu więc o całej epoce w świecie nowych technologii. Tym samym firmy technologiczne nie będą mogły przez ten czas sprzedawać urządzeń z panelami BOE w USA przez ten czas. Tak się natomiast składa, że aż 22,7% sprzedawanych iPhone korzysta właśnie z paneli BOE.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
0 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty
-300.99 zł
5149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849 zł
Advertisement

Tym samym Apple będzie zmuszone albo do korzystania jedynie z usług Samsunga i LG, albo do pilnowania, aby partie towaru z ekranami BOE nie trafiały do Stanów Zjednoczonych. Te wciąż mogą być legalnie sprzedawane na innych rynkach, jak Chiny, czy Europa. Nie wiadomo jeszcze, w którą stronę pójdzie producent z logo nadgryzionego jabłuszka. Warto jednak zaznaczyć, że już dokonywał pierwszych prób przekonania amerykańskiej Międzynarodowej Komisji Handlu, że zakaz nie powinien dotyczyć jego produktów. Jak na razie z marnym skutkiem.

A jeśli chciałbyś kupić rozsądnie wycenionego iPhone, to model 16e od jakiegoś czasu zszedł do rozsądnego poziomu jak na to, co oferuje.

Image
telepolis
#Apple BOE iPhone samsung
Zródła zdjęć: Lech Okoń / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: GSMarena