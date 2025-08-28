Apple neutralne dla środowiska? Niemcy mówią dość tej propagandzie

Neutralność węglowa w Europie jest niezwykle ważnym tematem, zaś w USA modnym hasłem dla tych, którzy chcą być nowocześni i eko. Apple rzecz jasna postanowiło wbić się w ten trend i sprzedaje swoje Apple Watche jako neutralne pod względem emisji CO2.

Ekologiczny Apple Watch nie przekonał niemieckiego sądu

Apple uzasadnia to wysokim poziomem recyklingu, ekologicznymi opakowaniami zajmującymi mało miejsca, korzystaniem z czystej energii. A jeśli nawet wyemituje dwutlenek węgla podczas produkcji, to skompensuje to plantacjami eukaliptusa w Paragwaju, który chłonie CO2 z atmosfery jak szalony.

Rzecz w tym, że Deutsche Umwelthilfe, czyli pozarządowa niemiecka organizacja proekologiczna uznała, że to stanowczo za mało, aby uznać kawałek elektroniki za ekologiczny i postanowiła pójść z tym do sądu. Ten przyznał im rację, celując głównie w plantacje eukaliptusa.