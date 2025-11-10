OLED w MacBookach Pro tylko dla bogatych

Plotki na temat nowych MacBooków Pro z ekranami OLED krążą już od długiego czasu. Jest już niemal pewne, że tego typu matryce zobaczymy w modelach z układami M6. Teraz okazuje się, że nie we wszystkich.

MacBook Pro z ekranem OLED

Źródłem najnowszych informacji jest Mark Gurman z Bloomberga, który ma dobrych informatorów w Apple, więc uchodzi w tym temacie za bardzo wiarygodnego. Według jego wiedzy firma z Cupertino rzeczywiście szykuje nowe MacBooki Pro z matrycami OLED, cieńszą obudową, przeprojektowanymi zawiasami oraz dotykowymi ekranami. Te prawdopodobnie zadebiutują gdzieś na przełomie 2026 i 2027 roku.

Jednak nowe matryce nie będą zarezerwowane dla wszystkich modeli. Nowe ekrany OLED mają trafić jedynie do MacBooków Pro z układami M6 Pro oraz M6 Max. Podstawowa, najsłabsza i zarazem najtańsza wersja nadal ma korzystać z dotychczasowych rozwiązań, czyli prawdopodobnie matrycy MiniLED. To oznacza, że za nowość trzeba będzie zapłacić i to słono.

Natomiast nic nie zmieni się pod kątem rozmiaru ekranów. Apple nadal ma oferować modele z 14- i 16-calowymi matrycami.