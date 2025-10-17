Apple M5 przetestowany. Wygrywa z AMD, Intelem i Qualcommem, ale...

Zaledwie dwa dni temu Apple zaprezentowało nowe układy dla laptopów i tabletów, czyli model M5. Nadal mowa o 10-rdzeniowym (4P+6E) procesorze, ale o większej wydajności. Poprawie uległ również układ graficzny, zwiększono przepustowość pamięci i moc obliczeniową AI. A co to oznacza w praktyce? Na szczęście znamy już odpowiedź.

Przy aktywnym chłodzeniu mowa o taktowaniu do 4,61 GHz

Wyniki w bazie Geekbench pokazują, że wydajność jednego rdzenia nowego układu potrafi przewyższać flagowce znane z PC, takie jak Intel Core Ultra 9 285K czy AMD Ryzen 9 9950X3D. Oczywiście wielowątkowość jest znacznie gorsza i nie zmieni się to do czasu premiery wariantów M5 Pro i M5 Max. Konkurencja nadal oferuje lepsze konfiguracje pod względem liczby R/W.

iPad Pro 2025 uzyskał 4138 punktów w teście jednowątkowym, a MacBook Pro 2025 - 4263 punkty. W teście wielowątkowym laptop osiągnął 17 862 punkty wobec 16 366 w tablecie, co stanowi około 9% przewagi. Powód? MacBook posiada aktywne chłodzenie, co pozwala uniknąć dławienia termicznego i utrzymać wyższe taktowanie przez dłuższy czas.

Wydajność jednowątkowa Wydajność wielowątkowa Apple M5 4263 pt 17 862 pt Apple M4 3738 pt 14 726 pt Snapdragon X2 Elite 4080 pt 23 491 pt AMD Ryzen 9 9950X3D 3399 pt 22 093 pt AMD Ryzen 9950X 3385 pt 21 431 pt Intel Core Ultra 9 285K 3217 pt 22 739 pt Intel Core i9-14900KS 3239 pt 23 187 pt Pokaż więcej

Co ciekawe, nawet słabszy wariant M5 w iPadzie wyprzedza nowego Snapdragona X2 Elite Extreme, który w teście jednowątkowym uzyskał 4080 punktów według oficjalnych danych Qualcomma. W porównaniu z M4 nowy układ Apple jest o około 15% szybszy w testach jednowątkowych i o 21% w wielowątkowych względem wersji z MacBooka Pro.