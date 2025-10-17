Apple M5 przetestowany. Wygrywa z AMD, Intelem i Qualcommem, ale...
Gigant z Cupertino serwuje nam spory skok wydajności względem poprzedniej generacji. Na tle konkurencji limitem jest jednak mała liczba rdzeni i wątków.
Zaledwie dwa dni temu Apple zaprezentowało nowe układy dla laptopów i tabletów, czyli model M5. Nadal mowa o 10-rdzeniowym (4P+6E) procesorze, ale o większej wydajności. Poprawie uległ również układ graficzny, zwiększono przepustowość pamięci i moc obliczeniową AI. A co to oznacza w praktyce? Na szczęście znamy już odpowiedź.
Przy aktywnym chłodzeniu mowa o taktowaniu do 4,61 GHz
Wyniki w bazie Geekbench pokazują, że wydajność jednego rdzenia nowego układu potrafi przewyższać flagowce znane z PC, takie jak Intel Core Ultra 9 285K czy AMD Ryzen 9 9950X3D. Oczywiście wielowątkowość jest znacznie gorsza i nie zmieni się to do czasu premiery wariantów M5 Pro i M5 Max. Konkurencja nadal oferuje lepsze konfiguracje pod względem liczby R/W.
iPad Pro 2025 uzyskał 4138 punktów w teście jednowątkowym, a MacBook Pro 2025 - 4263 punkty. W teście wielowątkowym laptop osiągnął 17 862 punkty wobec 16 366 w tablecie, co stanowi około 9% przewagi. Powód? MacBook posiada aktywne chłodzenie, co pozwala uniknąć dławienia termicznego i utrzymać wyższe taktowanie przez dłuższy czas.
|Wydajność jednowątkowa
|Wydajność wielowątkowa
|Apple M5
|4263 pt
|17 862 pt
|Apple M4
|3738 pt
|14 726 pt
|Snapdragon X2 Elite
|4080 pt
|23 491 pt
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|3399 pt
|22 093 pt
|AMD Ryzen 9950X
|3385 pt
|21 431 pt
|Intel Core Ultra 9 285K
|3217 pt
|22 739 pt
|Intel Core i9-14900KS
|3239 pt
|23 187 pt
Co ciekawe, nawet słabszy wariant M5 w iPadzie wyprzedza nowego Snapdragona X2 Elite Extreme, który w teście jednowątkowym uzyskał 4080 punktów według oficjalnych danych Qualcomma. W porównaniu z M4 nowy układ Apple jest o około 15% szybszy w testach jednowątkowych i o 21% w wielowątkowych względem wersji z MacBooka Pro.
Oczywiście z ostatecznymi opiniami warto poczekać do czasu, aż nowy sprzęt trafi w ręce użytkowników. Wtedy dostępna będzie nie tylko większa próbka testowa, ale poznamy też temperatury czy pobór mocy.