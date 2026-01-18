Apple szykuje petardę. iPhone 18 Pro zachwyci aparatem

iPhone 18 Pro z ważnymi zmianami

iPhone 18 Pro będzie najważniejszą premierą Apple'a tej jesieni, obok składanego modelu Fold. Ten drugi będzie jednak prawdopodobnie ekstremalnie drogi, a poza tym składana forma nie do każdego przemawia. Dlatego to właśnie model Pro pozostanie głównym celem dla większości fanów marki. Apple postawi na nowe, eleganckie kolory, wśród których prym powinien wieść głęboki burgund.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy wygląd przodu i Face ID pod ekranem

Największa zmiana wizualna czeka nas na przednim panelu urządzenia. Apple zamierza w końcu ukryć czujniki Face ID pod powierzchnią wyświetlacza. Dzięki temu Dynamic Island stanie się znacznie mniejsza. Sama kamera do selfie ma zostać przesunięta w lewy górny róg ekranu.

Takie rozwiązanie pozwoli odzyskać cenną przestrzeń na górnej belce powiadomień. Zmiana ta przypomina przeskok, jaki widzieliśmy między iPhone'em 13 Pro a 14 Pro. Telefon powinien dzięki temu wyglądać nowocześniej i pozwolić na wygodniejsze przeglądanie treści.

Aparat z fizyczną regulacją przysłony

Prawdziwym hitem będzie jednak zupełnie nowy system aparatów. Apple planuje zastosowanie zmiennej przysłony w głównej jednostce. Mechanizm ten będzie fizycznie otwierał i przymykał obiektyw, działając jak ludzkie oko. Powinno to pozwolić na robienie doskonałych zdjęć w nocy bez cyfrowych szumów.

Dzięki temu rozwiązaniu uzyskamy też naturalne rozmycie tła w portretach. Użytkownicy nie będą już musieli polegać wyłącznie na algorytmach sztucznej inteligencji. Będzie to prawdopodobnie największy skok jakościowy w mobilnej fotografii Apple'a od wielu lat.

Własny modem i Internet z kosmosu

Wewnątrz smartfonu zadebiutuje procesor A20 Pro, wykonany w technologii 2 nm. Układ ten zapewni ogromną moc przy znacznie mniejszym zużyciu energii. Apple chce też ostatecznie porzucić modemy firmy Qualcomm. W nowym modelu pojawi się autorski chip C2, gwarantujący stabilniejsze połączenie z siecią.