Sprzęt

iPhone straci ikoniczną cechę. Klamka zapadła

Apple iPhone 17 Pro już nie będzie miał obudowy z tytanu. Firma z Cupertino zdecydowała się na zastosowanie aluminium i ma ku temu sensowny powód.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone straci ikoniczną cechę. Klamka zapadła

W 2023 roku Apple zaprezentował smartfony z serii iPhone 15, w tym modele 15 Pro i 15 Pro Max, które jako pierwsze otrzymały obudowy wykonane z tytanu. W tym roku zostanie to zmienione. Nowe modele, które zostaną zaprezentowane już za chwilę, mają wykorzystywać aluminium.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple wybiera aluminium i to dobrze

Użytkownikom może się wydawać, że rezygnacja z tytanu na rzecz aluminium jest złym pomysłem. Jednak w rzeczywistości Apple ma ku temu powód i to bardzo sensowny. Chodzi o przewodnictwo cieplne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
-500.99 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Advertisement

Faktem jest, że ostatnie iPhone'y miewały problem z przegrzewaniem. Nowa seria ma rozwiązać ten problem, między innymi poprzez zastosowanie tzw. komór parowych. Jednak do ich poprawnego działania, konieczne jest efektywne odprowadzanie ciepła. Pod tym względem aluminium jest dużo lepszym rozwiązaniem. Metal ten jest nawet 30-krotnie lepszym przewodnikiem cieplnym niż tytan.

Co więcej, produkcja aluminiowych obudów jest nie tylko tańsza, ale też pozostawia mniejszy ślad węglowy. To z kolei powinno ucieszyć miłośników środowiska.

Konferencja Apple, na której zaprezentowane zostaną nowe iPhone'y, odbędzie się już 9 września.

Zobacz: Niedziela handlowa 07.09.2025? Niestety, nie tym razem

Image
telepolis
#Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
Zródła zdjęć: Framesira / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech