IPhone 17: u tego operatora kupisz na raty i z dodatkowym pakietem

W Plusie ruszyła przedsprzedaż najnowszych produktów Apple, w tym iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air oraz iPhone 17. Operator kusi ratami oraz dodatkową opcją – pakietem Apple One.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:32
Plus wprowadza do przedsprzedaży najnowsze telefony Apple – iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17 Plus – ale przygotował coś jeszcze – jako jedyny operator w Polsce oferuje abonamenty z pakietem Apple One, czyli czterema usługami Apple w ramach jednej wygodnej subskrypcji.

W ramach przedsprzedaży nowe modele z serii iPhone 17 będzie można kupić w Plusie w systemie ratalnym w podziale na 12, 24 lub 36 rat. Wybierając:

  • Apple iPhone 17 Pro 256 GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 458,33 zł, łącznie 5798,96 zł,
  • Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 500 zł, łącznie 6299 zł,
  • Apple iPhone Air 256 GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 416,67 zł, łącznie 5299,04 zł,
  • Apple iPhone 17 256 GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 308,33 zł, łącznie 3998,96 zł.

Klienci mogą złożyć zamówienie z dostępnością od 19 września na www.plus.pl

Decydując się na zakup wybranego modelu iPhone, można także skorzystać z abonamentów bez limitu GB z subskrypcją Apple One, która w ramach jednego pakietu obejmuje dostęp do Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud+. Dostępne są dwa warianty: za 100 zł/mies. z rabatami – Plus Apple One dla użytkowników indywidualnych oraz za 115 zł/mies. Plus Apple One dla rodzin. 

Jak zachwala Plus, dzięki tej ofercie klienci będą mogli się cieszyć pełnią cyfrowej rozrywki i komunikacji – wygodnie, bez ograniczeń i w jednym pakiecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: plus.pl/appleone.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus