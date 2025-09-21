iPhone 17 Pro w Polsce. Ile dni życia musisz oddać?

Polska na tle świata

Według najnowszego iPhone Affordability Index 2025, przeciętny Polak musi odkładać zarobki z 17 dni pracy, aby kupić iPhone’a 17 Pro 256 GB. To wynik wyraźnie niższy do średniej światowej, która wynosi 26 dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla porównania, w Niemczech wystarczy 5 dni, a w Czechach 12 dni. W krajach Europy Zachodniej jest jeszcze lepiej – w Luksemburgu i Szwajcarii tylko 3 dni.

Rok temu trzeba było w Polsce pracować średnio 18,6 dnia, by kupić iPhone'a 16 Pro 128 GB. Teraz jest więc trochę lepiej.

Druga strona medalu

Znacznie gorzej wypadają Indie (160 dni), Filipiny (101 dni) czy Wietnam (99 dni). Różnice są więc ogromne – pracownik w Indiach musi poświęcić aż 51 razy więcej czasu niż w Luksemburgu, aby kupić ten sam telefon.