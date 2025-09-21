Sprzęt

iPhone 17 Pro w Polsce. Ile dni życia musisz oddać?

Nowy iPhone 17 Pro to marzenie wielu, ale jego cena wciąż potrafi zaboleć. Najnowszy iPhone Affordability Index pokazuje, ile dni trzeba pracować, by kupić flagowca firmy Apple.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:02
Polska na tle świata

Według najnowszego iPhone Affordability Index 2025, przeciętny Polak musi odkładać zarobki z 17 dni pracy, aby kupić iPhone’a 17 Pro 256 GB. To wynik wyraźnie niższy do średniej światowej, która wynosi 26 dni.

Dla porównania, w Niemczech wystarczy 5 dni, a w Czechach 12 dni. W krajach Europy Zachodniej jest jeszcze lepiej – w Luksemburgu i Szwajcarii tylko 3 dni.

Rok temu trzeba było w Polsce pracować średnio 18,6 dnia, by kupić iPhone'a 16 Pro 128 GB. Teraz jest więc trochę lepiej.

Druga strona medalu

Znacznie gorzej wypadają Indie (160 dni), Filipiny (101 dni) czy Wietnam (99 dni). Różnice są więc ogromne – pracownik w Indiach musi poświęcić aż 51 razy więcej czasu niż w Luksemburgu, aby kupić ten sam telefon.

#Apple polska a reszta świata nowy smartfon apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro iPhone Affordability Index 2025 iphone 17 pro cena
Zródła zdjęć: Apple, tenscope
Źródła tekstu: tenscope