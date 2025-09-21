Sprzęt

Rewolucja w świecie projektorów. Takiego sprzętu jeszcze nie było

Firma TCL wprowadza nowy rodzaj projektora. Wyróżnia się bardzo nietypową konstrukcją, która daje dodatkowe możliwości.

Kostka Rubika i projektor w jednym 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy projektor TCL Playcube wyróżnia się nietypową, sześcienną konstrukcją, która pozwala na ustawienie go w różnych pozycjach. Dzięki temu urządzenie można łatwo dopasować do przestrzeni domowej – zarówno na półce, jak i na stoliku kawowym. Producent podkreśla, że Playcube ma być nie tylko sprzętem użytkowym, ale także elementem dekoracyjnym wystroju.

Dwa główne komponenty projektora - system projekcji laserowej (DLP) oraz układ audio - znajdują się w dwóch osobnych segmentach, regulowanych niezależnie od siebie. Te dwa moduły są połączone zawiasem obracającym się o ponad 90 stopni - dzięki niemu można kierować te dwa segmenty w różnych kierunkach, a tym samym mamy więcej elastyczności w kwestii tego, gdzie chcemy kierować obraz.

Projektor Playcube oferuje rozdzielczość Full HD, jasność 750 ISO lumenów i obsługuje obraz o przekątnej do 150 cali. Aby uzyskać taką przestrzeń projekcyjną, trzeba umieścić go około 4,5 metra od powierzchni na którą kierujemy obraz. Wbudowany system Android TV zapewnia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. TCL zadbało również o intuicyjny interfejs i szybkie uruchamianie, a projektor ma również moduł łączności Wi-Fi 5.0.

Playcube odznacza się 124-procentowym pokryciem przestrzeni Rec.709 i dynamicznym konrtastem 1 000 000:1. Sprzęt wyposażono w głośniki stereo (o mocy 5 W), które mają zapewniać zaskakująco czysty dźwięk jak na tak kompaktowe urządzenie. Istnieje też możliwość podłączenia zewnętrznego systemu audio przez Bluetooth lub złącze HDMI. Dzięki temu projektor sprawdzi się zarówno w filmowych seansach, jak i podczas gier.

TCL kieruje Playcube do osób szukających mobilnego (ma wbudowany akumulator 66 Wh) i stylowego rozwiązania do domowej rozrywki. Niewielkie rozmiary, łatwość przenoszenia i nowoczesny design sprawiają, że urządzenie może stać się ciekawą alternatywą dla klasycznych telewizorów, zwłaszcza w mniejszych mieszkaniach.

Projektor na razie wszedł do sprzedaży w USA w cenie 799 dolarów amerykańskich (2898 wg kursu średniego NBP z 21.09.2025), ale ma zostać wprowadzony również na pozostałe rynki w przyszłości

