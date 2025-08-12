Apple chce za taki pięćset, Action tylko 85,79 zł. W czym tkwi sekret?

Głośnik XL pod Intempo w Action za 85,79 zł... i tylko w Action

Firma Intempo pojawiała się bardzo sporadycznie na polskim rynku. Nie będę mydlić oczu, nie jest to jakiś renomowany producent nagłośnienia. U niego zawsze liczył się bardziej efekt. Dość wspomnieć o białym głośniku Bluetooth z podświetleniem RGB, w formie kubła na lód — do przechowywania butelek z winem. Był też głośnik Intempo z wielką lupą na środku, powiększającą ekran telefonu.

Teraz ekstrawagancja porzucona została na rzecz jabłkowych inspiracji. Oczy zmrużyć trzeba mocno, ale skoro nawet Action nie przyznaje się do nazwy Aria XL Speaker, tylko promuje go jako XL pod, odwołania do HomePoda wydają się oczywiste (Apple po prawej):

Głośnik z Action potrafi więcej niż ten Apple'a... ale też mniej, już tłumaczę

Przede wszystkim do czynienia mamy ze znacznie większym produktem, który oferuje 20 W mocy, a nie około 9 W jak w przypadku Apple'a. Głośnik z Action ma też wejście JACK 3,5 mm, którego próżno szukać w amerykańskim produkcie, podobnie jak złącza USB-C pełniącego funkcję ładowarki. Głośnik z Action pracuje 13 godzin na baterii, ten Apple'a działa tylko z zasilacza sieciowego.

Cechą wspólną są kolorowe diody, choć Apple cechuje się znacznie większą finezją. A za Apple HomePod Mini płacimy 529 zł też z jeszcze innego powodu. To domowy hub łączności, z asystentem głosowym Siri, pozwalającym zarządzać inteligentnym domem, a do tego głośnik Wi-Fi, a nie Bluetooth. Sam łączy się z domowym Wi-Fi i można włączać na nim muzykę z dowolnego miejsca w domu za pomocą standardu Apple AirPlay.