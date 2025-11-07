Sprzęt

Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce

Na polskim rynku debiutuje nowa marka akcesoriów. Nazywa się AOHI i specjalizuje się w ładowaniu. W ofercie znajdziemy powerbanki, kable i szybkie ładowarki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce

AOHI rusza na podbój Polski

W sklepach w Polsce pojawia się nowa nazwa: AOHI. Pewnie niewiele wam to mówi. To jednak tylko pozory. AOHI to konsumencka marka firmy Aohai. Ta nazwa też brzmi obco? Na pewno jednak znacie jej klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aohai to technologiczny gigant. Od 2004 roku produkuje ładowarki dla największych graczy. Na liście partnerów są Google, Amazon, Belkin, Vivo czy Xiaomi. Do tego dochodzą Oppo, DJI, Asus i Nokia. Firma ma 14,5% udziału w globalnym rynku ładowarek. Krótko mówiąc: bardzo duży gracz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna INFINIX Magnetic Wireless Fast Charge Pad 15W Czarno-srebrny MagSafe
Ładowarka indukcyjna INFINIX Magnetic Wireless Fast Charge Pad 15W Czarno-srebrny MagSafe
-50 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT C20W PD20W/QC3.0 Biały
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT C20W PD20W/QC3.0 Biały
0 zł
45 zł - najniższa cena
Kup teraz 45 zł
Ładowarka sieciowa REALME SuperVOOC 80W Biały
Ładowarka sieciowa REALME SuperVOOC 80W Biały
0 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Advertisement

Co AOHI przywozi do Polski?

AOHI wchodzi na nasz rynek z konkretną ofertą. Trzonem są nowoczesne ładowarki GaN. Wykorzystują one azotek galu. Dzięki temu są małe, lekkie i bardzo mocne. Firma chwali się technologią GaN+, która ma zapewniać jeszcze lepszą wydajność.

Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce

Oprócz tego w ofercie znajdą się powerbanki o dużej mocy. Do kompletu firma dorzuca zaawansowane kable do szybkiego ładowania i transferu danych. Pojawią się też akcesoria typu etui i szkła ochronne.

Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce
Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce

Cichy gigant z własnymi fabrykami

Wejście AOHI do Polski to dobra wiadomość. Dostajemy dostęp do sprzętu od globalnego dostawcy z potężnym zapleczem. Aohai ma własne centra badawcze i setki inżynierów. Posiada też własne fabryki w Chinach, Indiach i Indonezji. To nie jest kolejny "brand", który tylko nakleja logo na gotowy produkt.

Produkty AOHI mają być coraz szerzej dostępne w naszym kraju. Za polską dystrybucję odpowiada firma CSI S.A

Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce
Image
telepolis
szybkie ładowanie akcesoria do telefonów Powerbanki kable USB-C ładowarki GaN Aohi Aohi w Polsce ładowarki Aohi szybkie ładowarki Kable USB Aohai
Zródła zdjęć: Aohi
Źródła tekstu: Aohi