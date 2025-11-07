Robią ładowarki dla Google i Xiaomi. Teraz kupisz je w Polsce

AOHI rusza na podbój Polski

W sklepach w Polsce pojawia się nowa nazwa: AOHI. Pewnie niewiele wam to mówi. To jednak tylko pozory. AOHI to konsumencka marka firmy Aohai. Ta nazwa też brzmi obco? Na pewno jednak znacie jej klientów.

Aohai to technologiczny gigant. Od 2004 roku produkuje ładowarki dla największych graczy. Na liście partnerów są Google, Amazon, Belkin, Vivo czy Xiaomi. Do tego dochodzą Oppo, DJI, Asus i Nokia. Firma ma 14,5% udziału w globalnym rynku ładowarek. Krótko mówiąc: bardzo duży gracz.

Co AOHI przywozi do Polski?

AOHI wchodzi na nasz rynek z konkretną ofertą. Trzonem są nowoczesne ładowarki GaN. Wykorzystują one azotek galu. Dzięki temu są małe, lekkie i bardzo mocne. Firma chwali się technologią GaN+, która ma zapewniać jeszcze lepszą wydajność.

Oprócz tego w ofercie znajdą się powerbanki o dużej mocy. Do kompletu firma dorzuca zaawansowane kable do szybkiego ładowania i transferu danych. Pojawią się też akcesoria typu etui i szkła ochronne.

Cichy gigant z własnymi fabrykami

Wejście AOHI do Polski to dobra wiadomość. Dostajemy dostęp do sprzętu od globalnego dostawcy z potężnym zapleczem. Aohai ma własne centra badawcze i setki inżynierów. Posiada też własne fabryki w Chinach, Indiach i Indonezji. To nie jest kolejny "brand", który tylko nakleja logo na gotowy produkt.