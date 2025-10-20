Flagowy AMD Ryzen 7 9800X3D aż 200 zł taniej. Masz jeszcze 6 dni

AMD Ryzen 7 9800X3D to potężny procesor, który sprawdzi się zarówno w stacjach roboczych, jak i gamingowych bestiach. Ta ośmiordzeniowa, szesnastowątkowa jednostka oparta na autorskiej architekturze Zen 5 oferuje taktowanie 4,7 GHz z podbiciem do 5,2 GHz w trybie turbo.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Procesor ten jest kompatybilny z socketem AM5 i chipsetami X670, X670E, B650E, B650, A620m X870, X870E, chociaż to te dwa ostatnie są mu rekomendowane jako pozwalające wycisnąć z układu jego pełny potencjał. Na pokładzie znajduje się także dwurdzeniowy układ graficzny, dzięki czemu zadania czysto procesorowe nie wymuszają instalacji dedykowanej karty graficznej w obudowie.