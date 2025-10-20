Flagowy AMD Ryzen 7 9800X3D aż 200 zł taniej. Masz jeszcze 6 dni
Jeśli planujesz budowę naprawdę mocarnego PC-ta, to obok tej promocji nie możesz przejść obojętnie.
AMD Ryzen 7 9800X3D to potężny procesor, który sprawdzi się zarówno w stacjach roboczych, jak i gamingowych bestiach. Ta ośmiordzeniowa, szesnastowątkowa jednostka oparta na autorskiej architekturze Zen 5 oferuje taktowanie 4,7 GHz z podbiciem do 5,2 GHz w trybie turbo.
AMD Ryzen 7 9800X3D
Procesor ten jest kompatybilny z socketem AM5 i chipsetami X670, X670E, B650E, B650, A620m X870, X870E, chociaż to te dwa ostatnie są mu rekomendowane jako pozwalające wycisnąć z układu jego pełny potencjał. Na pokładzie znajduje się także dwurdzeniowy układ graficzny, dzięki czemu zadania czysto procesorowe nie wymuszają instalacji dedykowanej karty graficznej w obudowie.
Nie zawodzi także pamięć podręczna. Układ ten może pochwalić się 640 kB L1, 8 MB L2 i 96 MB L3. Sam układ powstał w odlewniach TSMC w procesie 4nm FinFET, natomiast jego TDP wynosi 120 W. A wszystko to za 1799 zł. Promocja ta potrwa do 26 października, lub do wyczerpania zapasów, a pojedyncza osoba może zakupić nie więcej, niż 3 sztuki procesora w promocyjnej cenie.