Sprzęt

Flagowy AMD Ryzen 7 9800X3D aż 200 zł taniej. Masz jeszcze 6 dni

Jeśli planujesz budowę naprawdę mocarnego PC-ta, to obok tej promocji nie możesz przejść obojętnie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:31
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Flagowy AMD Ryzen 7 9800X3D aż 200 zł taniej. Masz jeszcze 6 dni

AMD Ryzen 7 9800X3D to potężny procesor, który sprawdzi się zarówno w stacjach roboczych, jak i gamingowych bestiach. Ta ośmiordzeniowa, szesnastowątkowa jednostka oparta na autorskiej architekturze Zen 5 oferuje taktowanie 4,7 GHz z podbiciem do 5,2 GHz w trybie turbo.

Dalsza część tekstu pod wideo
AMD Ryzen 7 9800X3D Potężny układ 200 zł taniej

AMD Ryzen 7 9800X3D

 Procesor ten jest kompatybilny z socketem AM5 i chipsetami X670, X670E, B650E, B650, A620m X870, X870E, chociaż to te dwa ostatnie są mu rekomendowane jako pozwalające wycisnąć z układu jego pełny potencjał. Na pokładzie znajduje się także dwurdzeniowy układ graficzny, dzięki czemu zadania czysto procesorowe nie wymuszają instalacji dedykowanej karty graficznej w obudowie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Procesor AMD Ryzen 5 7600 (OEM) 100-000001015
Procesor AMD Ryzen 5 7600 (OEM) 100-000001015
-300 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Procesor AMD Ryzen 7 7700X 100-100000591WOF
Procesor AMD Ryzen 7 7700X 100-100000591WOF
0 zł
1149 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Advertisement
AMD Ryzen 7 9800X3D Potężny układ 200 zł taniej

Nie zawodzi także pamięć podręczna. Układ ten może pochwalić się 640 kB L1, 8 MB L2 i 96 MB L3. Sam układ powstał w odlewniach TSMC w procesie 4nm FinFET, natomiast jego TDP wynosi 120 W. A wszystko to za 1799 zł. Promocja ta potrwa do 26 października, lub do wyczerpania zapasów, a pojedyncza osoba może zakupić nie więcej, niż 3 sztuki procesora w promocyjnej cenie.

Image
telepolis
amd procesory AMD Ryzen AMD Ryzen 7 9800X3D
Zródła zdjęć: AMD