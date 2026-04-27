AMD wspiera Polaków. Rebel Wolves korzysta ze sprzętu od Czerwonych

AMD poinformowało, że współpracuje z polskim studiem Rebel Wolves. Czerwoni dostarczają zespołowi deweloperskiemu sprzęt niezbędny do prac nad tytułem "The Blood of Dawnwalker". Polacy wykorzystują m.in. stacje robocze wyposażone w procesory AMD Ryzen Threadripper oraz serwery firmy Dell, korzystające z układów AMD EPYC 9147.

Dalsza część tekstu pod wideo

The Blood of Dawnwalker ma zadebiutować jeszcze w tym roku

Duża liczba rdzeni i wysoka wydajność pozwala przyśpieszyć testy i kompilacje kolejnych buildów, ale też codzienną pracą nad assetami jak mapy czy modele. Oprócz tego Rebel Wolves sprawdza całość na konsumenckich układach AMD Ryzen i Radeon, co ma zapewnić pełna kompatybilność, jak i najwyższą wydajność finalnej wersji gry.

Opisywana współpraca obejmuje podobno również doradztwo techniczne ze strony AMD, dotyczące optymalizacji działania gry na współczesnych architekturach CPU i GPU. Pozostaje liczyć, że równie duża uwaga przykładana jest do układów od Intel i NVIDII, gdyż to właśnie Niebiescy i Zieloni są wciąż zacznie chętniej wybierani przez graczy.