Ten smartwatch może być hitem - OLED, niska cena i mocna bateria

W tym roku testowałem dwa zegarki Amazfit: Active 2 oraz T-Rex 3. Oba w mojej ocenie wypadły rewelacyjnie. Powiem więcej, stałem się pewnego rodzaju fanem marki i czekam na kolejne premiery. Jedna z nich wkrótce ma nadejść za sprawą modelu Amazfit Active Max.

Amazfit Active Max

Z doniesień wynika, że nowy zegarek będzie wyposażony w 1,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 480 × 480 pikseli, czyli taki sam, jak w modelu T-Rex 3. Dla porównania Active 2 ma 1,32-calowy wyświetlacz (466 × 466).

Całkiem nieźle zapowiada się też bateria o pojemności 576 mAh. Będzie ona sporo większa niż w Active 2 (270 mAh), ale jednocześnie mniejsza niż w droższym Balance 2 (658 mAh).

Poza tym Amazfit Active Max ma mieć 4 GB pamięci masowej (część zajmowana przez system), GPS, Bluetooth 5.3, NFC, wodoodporność do 50 metrów, oficjalne wsparcie dla HYROX (nowa, modna dyscyplina sportowa). Całość ma działać na systemie Zepp OS.