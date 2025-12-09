Ten smartwatch może być hitem - OLED, niska cena i mocna bateria
Firma Amazfit, należąca do Google, szykuje nowy zegarek. Model Active Max ma wyróżniać się ekranem OLED i pojemną baterią.
W tym roku testowałem dwa zegarki Amazfit: Active 2 oraz T-Rex 3. Oba w mojej ocenie wypadły rewelacyjnie. Powiem więcej, stałem się pewnego rodzaju fanem marki i czekam na kolejne premiery. Jedna z nich wkrótce ma nadejść za sprawą modelu Amazfit Active Max.
Amazfit Active Max
Z doniesień wynika, że nowy zegarek będzie wyposażony w 1,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 480 × 480 pikseli, czyli taki sam, jak w modelu T-Rex 3. Dla porównania Active 2 ma 1,32-calowy wyświetlacz (466 × 466).
Całkiem nieźle zapowiada się też bateria o pojemności 576 mAh. Będzie ona sporo większa niż w Active 2 (270 mAh), ale jednocześnie mniejsza niż w droższym Balance 2 (658 mAh).
Poza tym Amazfit Active Max ma mieć 4 GB pamięci masowej (część zajmowana przez system), GPS, Bluetooth 5.3, NFC, wodoodporność do 50 metrów, oficjalne wsparcie dla HYROX (nowa, modna dyscyplina sportowa). Całość ma działać na systemie Zepp OS.
Zegarek ma kosztować około 170 euro. Będzie go to plasować w dolnej części oferty Amazfit. Tańszy będzie tylko Active 2 (130 euro). Za to droższe są Balance 2 (300 euro) oraz T-Rex 3 Pro (400 euro).