Alibaba chce być jak Meta. Nadciągają chińskie okulary AI

Rynek urządzeń ubieralnych odżywa, a nowe rozwiązania wyglądają dużo lepiej i oferują więcej funkcji niż Google Glass z 2012 roku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 09:00
0
Wiele firm technologicznych widzi w inteligentnych okularach kolejną po smartfonach granicę rozwoju osobistych urządzeń elektronicznych. Quark AI Glasses to odpowiedź Alibaby na inteligentne okulary Meta stworzone we współpracy z Ray-Banem. Chiński gigant stanie teraz także w szranki z firmą Xiaomi, która w tym roku wypuściła podobne rozwiązanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Okulary nie wejdą na razie do oficjalnej dystrybucji poza Chinami

Quark AI Glasses to pierwszy tego typu produkt w historii firmy, zapowiedziany po raz pierwszy w lipcu. Urządzenie działa w oparciu o chiński model Qwen oraz asystenta Quark AI, będące alternatywą dla ChatGPT. Niestety oficjalna specyfikacja pozostaje nieznana.

Chińskie media zakładają połączenie chipów Qualcomm AR1 i Hengxuan EPS2800 przy ramkach o grubości zaledwie 7,5 mm. Czas pracy nie został podany, bo bateria jest wymienna. Okulary oferują m.in. bezdotykowe rozmowy telefoniczne, odtwarzanie muzyki, płatności wzrokiem Alipay, system nawigacji i tłumaczenie języka w czasie rzeczywistym.

W Chinach ruszyła już przedsprzedaż. Oficjalna cena Quark AI Glasses to 4699 renminbi, czyli około 2409 złotych. Jednak dzięki licznym zniżkom można to zbić do 3999 renminbi, co daje nam już atrakcyjniejsze 2049 złotych. Wysyłka urządzeń rozpocznie się w grudniu tego roku.

Czy Meta ma się czego bać? Raczej nie. Quark AI Glasses nie wejdą na razie do oficjalnej dystrybucji poza Chinami. O ile w ogóle zobaczymy je w sprzedaży na Zachodzie, to dopiero w przypadku kolejnych generacji - gdy sam produkt będzie dopracowany, a Quark AI dostosowany do innych języków niż chiński. A to nie nastąpi zbyt prędko.

Na koniec warto zauważyć, że rynek pozytywnie zareagował na kierunek obrany przez Alibaba Group, gdyż akcje firmy od czasu ogłoszenia informacji o cenie i czasie dostawy okularów poszły o kilka procent w górę.

telepolis
alibaba Meta inteligentne okulary RayBan Meta Okulary AI Quark AI Glasses
Zródła zdjęć: Alibaba, IT Home
Źródła tekstu: IT Home, oprac. własne