Alibaba chce być jak Meta. Nadciągają chińskie okulary AI

Wiele firm technologicznych widzi w inteligentnych okularach kolejną po smartfonach granicę rozwoju osobistych urządzeń elektronicznych. Quark AI Glasses to odpowiedź Alibaby na inteligentne okulary Meta stworzone we współpracy z Ray-Banem. Chiński gigant stanie teraz także w szranki z firmą Xiaomi, która w tym roku wypuściła podobne rozwiązanie.

Okulary nie wejdą na razie do oficjalnej dystrybucji poza Chinami

Quark AI Glasses to pierwszy tego typu produkt w historii firmy, zapowiedziany po raz pierwszy w lipcu. Urządzenie działa w oparciu o chiński model Qwen oraz asystenta Quark AI, będące alternatywą dla ChatGPT. Niestety oficjalna specyfikacja pozostaje nieznana.

Chińskie media zakładają połączenie chipów Qualcomm AR1 i Hengxuan EPS2800 przy ramkach o grubości zaledwie 7,5 mm. Czas pracy nie został podany, bo bateria jest wymienna. Okulary oferują m.in. bezdotykowe rozmowy telefoniczne, odtwarzanie muzyki, płatności wzrokiem Alipay, system nawigacji i tłumaczenie języka w czasie rzeczywistym.

W Chinach ruszyła już przedsprzedaż. Oficjalna cena Quark AI Glasses to 4699 renminbi, czyli około 2409 złotych. Jednak dzięki licznym zniżkom można to zbić do 3999 renminbi, co daje nam już atrakcyjniejsze 2049 złotych. Wysyłka urządzeń rozpocznie się w grudniu tego roku.

Czy Meta ma się czego bać? Raczej nie. Quark AI Glasses nie wejdą na razie do oficjalnej dystrybucji poza Chinami. O ile w ogóle zobaczymy je w sprzedaży na Zachodzie, to dopiero w przypadku kolejnych generacji - gdy sam produkt będzie dopracowany, a Quark AI dostosowany do innych języków niż chiński. A to nie nastąpi zbyt prędko.