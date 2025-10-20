Ten producent dał ciała. Spaliła się kolejna karta graficzna

Przypadki topienia się wtyczek 12V-2x6 wciąż się mnożą, a w ostatnim tygodniu pojawiło się ich szczególnie dużo. Niemal wszystkie z nich dotyczą zestawów komputereowych korzystających z adapterów od MSI z charakterystyczną żółtą końcówką, dołączanych do autorskich kart graficznych GeForce RTX 5000 tego producenta.

Jak łatwo się domyślić karta stała się kompletnie niesprawna

Na zdjęciu opublikowanym przez użytkownika Reddita o pseudonimie "Complex-Brief6519" widać wyraźnie przypaloną górną część żółtej wtyczki MSI, a także nadtopione złącze w samej karcie graficznej. Mowa o wcale nie najtańszym modelu NVIDIA GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC.

Użytkownik twierdzi, że karta działała przez siedem miesięcy i do awarii doszło, gdy nie była obciążona. Warto jednak zaznaczyć, że proces topienia nie zawsze następuje natychmiast - mógł rozpocząć się wcześniej, zanim karta faktycznie przestała działać.

Przykłady innych stopionych wtyczek z tego miesiąca.

Poszkodowany pochwalił się używanym zasilaczem i mowa o markowej jednostce o wystarczającej mocy - EVGA SuperNova 1000 G+. To PSU wyceniane na około 799 złotych, z certyfikatem sprawności 80 PLUS Gold i aż 10-letnim okresem gwarancyjnym.

Choć na awarię mogło złożyć się kilka czynników, wszystko wskazuje na to, że głównym winowajcą jest właśnie adapter MSI z żółtą końcówką. Zwłaszcza, że to kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach.