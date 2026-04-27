W Action za 72,95 i to znanego producenta. Tylko do jutra

Każdy, kto korzystał z dobrych słuchawek ANC, wie, jak świetne jest to rozwiązanie. Sam korzystam z takich modeli namiętnie, szczególnie w trakcie czytania. Mogę w ten sposób całkowicie się odciąć i skupić na kolejnych stronach. Nie trzeba przy tym od razu wydawać majątku, czego dowodem jest obowiązująca aktualnie promocja w Action. Wystarczy mieć 72,95 zł.

Słuchawki z ANC w Action za 72,95 zł

Aktualnie w Action dostępne są bezprzewodowe, nauszne słuchawki nauszne marki Philips. Model H2500 oferuje między innymi aktywną redukcję szumów (ANC) w zakresie do 25 decybeli. Nie jest to może rewelacyjny wynik, ale w większości przypadku w zupełności wystarczy. Do tego dochodzi też czas pracy na jednym ładowaniu, wynoszący aż 50 godzin. Czas ładowania to z kolei 2 godziny.

Słuchawki łączą się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth w wersji 6.0. Mają pasmo przenoszenie w zakresie do 20 kHz. Na wysoką wygodę powinny wpływać miękkie, a do tego obrotowe nauszniki, które dostosowują się do kształtu głowy. Nie brakuje też przycisków na prawej słuchawce, dzięki którym można kontrolować głośność oraz działanie słuchawek.