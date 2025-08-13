Action ma idealny sprzęt na wyjazdy. Zajmuje mało miejsca i kosztuje 15 zł

Dlatego też najlepiej mieć taką zawsze przy sobie . Szczególnie kiedy pozwala na podłączenie więcej, niż jednego urządzenia, oraz jest na tyle tania, że jej zostawienie na kwaterze nie uderzy nas szczególnie mocno po kieszeni. I tu do gry wchodzi Action.

Ładowarka z Action

Jest to niewielka kostka za jedyne 14,95 zł, która oferuje 20 W mocy, oraz dwa porty: USB-A i USB-C. Dzięki temu naładujemy nią dwa urządzenia jednocześnie. Przy okazji ładowarka jest na tyle szybka, że uzupełni energię w naszym smartfonie w stosunkowo krótkim czasie. W końcu typowa, 5000 mAh bateria w smartfonie to 18,5 Wh. Teoretycznie więc ładując z pełną mocą, wystarczy mniej, niż godzina, żeby naładować jednego smartfona.A jeśli to za wolno, lub za mało portów, to 65-watowa ładowarka od Baseusa z 2 portami USB-C i jednym USB-A jest obecnie na dużej przecenie w sklepach Euro.