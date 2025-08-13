Sprzęt

Action ma idealny sprzęt na wyjazdy. Zajmuje mało miejsca i kosztuje 15 zł

Nie ważne czy to podróż służbowa, czy wakacyjny wypad. Nasze smartfony potrzebują energii w każdym przypadku. Natomiast pokoje hotelowe, czy inne lokale do spania rzadko są wyposażone w ładowarki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:51
0
Dlatego też najlepiej mieć taką zawsze przy sobie. Szczególnie kiedy pozwala na podłączenie więcej, niż jednego urządzenia, oraz jest na tyle tania, że jej zostawienie na kwaterze nie uderzy nas szczególnie mocno po kieszeni. I tu do gry wchodzi Action.

Ładowarka z Action

Jest to niewielka kostka za jedyne 14,95 zł, która oferuje 20 W mocy, oraz dwa porty: USB-A i USB-C. Dzięki temu naładujemy nią dwa urządzenia jednocześnie. Przy okazji ładowarka jest na tyle szybka, że uzupełni energię w naszym smartfonie w stosunkowo krótkim czasie. W końcu typowa, 5000 mAh bateria w smartfonie to 18,5 Wh. Teoretycznie więc ładując z pełną mocą, wystarczy mniej, niż godzina, żeby naładować jednego smartfona.A jeśli to za wolno, lub za mało portów, to 65-watowa ładowarka od Baseusa z 2 portami USB-C i jednym USB-A jest obecnie na dużej przecenie w sklepach Euro.

telepolis
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis