Sprzęt

Trzyma całą dobę, a w Action teraz za grosze. Nie licz na sąsiada

Długi weekend za pasem, a licho nie śpi. Po co się stresować, gdy Action dopieszcza kolejny raz miłośników taniej elektroniki? Za grosze odpalisz konkretny sprzęt, a nie jakieś badziewie.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Trzyma całą dobę, a w Action teraz za grosze. Nie licz na sąsiada

Ta kamera z Action zmienia wszystko i kosztuje grosze

Kamera zewnętrzna do monitoringu, łącząca się przez WiFi z telefonem, ale też potrafiąca zapisywać dane na karcie pamięci. W dodatku ładowana nieustannie przez panel słoneczny, a w nocy działająca z użyciem akumulatora. To brzmi jak lista życzeń dotycząca drogiego sprzętu, którego zakup zostawiałeś w nieskończoność na późniejsze, bogatsze czasy. Teraz już nie musisz.

Dalsza część tekstu pod wideo
Trzyma całą dobę, a w Action teraz za grosze. Nie licz na sąsiada

Kamera PTZ zasilana energią słoneczną LSC Smart Connect w jesiennej promocji

Kamera ma funkcję noktowizji, alarm przeciwwłamaniowy, mocne diody LED o funkcji lampy błyskowej. Słowem wszystko, by nagrać i wystraszyć potencjalnych intruzów. Długi przewód USB-C prowadzący do panelu solarnego umożliwia umieszczenie go w pewnym oddaleniu od samej kamery, tam, gdzie słońca będzie miał najwięcej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kamera XIAOMI Smart Camera C400 Wewnętrzna, Wi-Fi, Kamera obrotowa
Kamera XIAOMI Smart Camera C400 Wewnętrzna, Wi-Fi, Kamera obrotowa
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Kamera HAMA 176645 Zewnętrzna, Wi-Fi Biały
Kamera HAMA 176645 Zewnętrzna, Wi-Fi Biały
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Kamera IMOU Cruiser SE+ 5MP Zewnętrzna, Wi-Fi
Kamera IMOU Cruiser SE+ 5MP Zewnętrzna, Wi-Fi
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Advertisement
Trzyma całą dobę, a w Action teraz za grosze. Nie licz na sąsiada

Co ważne, jest to kamera o przeznaczeniu zewnętrznym, nie mimy więc martwić się o mrozy czy deszcz (ma standard szczelności IP65). Aplikacja do obsługi zgodna jest zarówno z Androidem, jak i z iOS. Szerokie pole widzenia wynoszące 100 stopni i rozdzielczość 1296p sprawiają, że nie będziemy musieli prosić sąsiadów, by zerkali na nasz dom czy mieszkanie podczas nieobecności.

Cena tego bogatego zestawu została teraz obniżona w sieci sklepów Action ze 169,90 zł na 134,99 zł. Co ważne, kamera nie przesyła Waszych danych do Chin — serwery aplikacji są w Europie i działają z poszanowaniem unijnych przepisów dotyczących prywatności.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis, Dominik_Spalek / Shutterstock
Źródła tekstu: Action, oprac. wł