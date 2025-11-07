Trzyma całą dobę, a w Action teraz za grosze. Nie licz na sąsiada

Ta kamera z Action zmienia wszystko i kosztuje grosze

Kamera zewnętrzna do monitoringu, łącząca się przez WiFi z telefonem, ale też potrafiąca zapisywać dane na karcie pamięci. W dodatku ładowana nieustannie przez panel słoneczny, a w nocy działająca z użyciem akumulatora. To brzmi jak lista życzeń dotycząca drogiego sprzętu, którego zakup zostawiałeś w nieskończoność na późniejsze, bogatsze czasy. Teraz już nie musisz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kamera PTZ zasilana energią słoneczną LSC Smart Connect w jesiennej promocji

Kamera ma funkcję noktowizji, alarm przeciwwłamaniowy, mocne diody LED o funkcji lampy błyskowej. Słowem wszystko, by nagrać i wystraszyć potencjalnych intruzów. Długi przewód USB-C prowadzący do panelu solarnego umożliwia umieszczenie go w pewnym oddaleniu od samej kamery, tam, gdzie słońca będzie miał najwięcej.

Co ważne, jest to kamera o przeznaczeniu zewnętrznym, nie mimy więc martwić się o mrozy czy deszcz (ma standard szczelności IP65). Aplikacja do obsługi zgodna jest zarówno z Androidem, jak i z iOS. Szerokie pole widzenia wynoszące 100 stopni i rozdzielczość 1296p sprawiają, że nie będziemy musieli prosić sąsiadów, by zerkali na nasz dom czy mieszkanie podczas nieobecności.