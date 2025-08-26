Masz laptopa lub tablet? Leć do Action. Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz
Uwielbiam mojego MacBooka z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że mogę trzymać go na kolanach, a on nie robi się nawet odrobinę ciepły.
Bądźmy jednak szczerzy: większość z Was ma laptopy z Windowsem. I nie ma w tym nic złego. Każdy kupuje sprzęt wedle swoich potrzeb i oczekiwań, a MacBook nie każdemu musi odpowiadać. Problem w tym, że w przypadku laptopów z Windowsem bywa… gorąco. I tu pojawia się nowość w Action: podstawka pod laptopa.
Podstawka pod laptopa z Action
Ta została wykonana z MDF i PVC, jest to więc solidny i sztywny kawałek podparcia dla naszego sprzętu, który nie tylko uchroni nasze nogi przed gorącem, ale i zwiększy stabilność urządzenia na nim postawionego. Odsłoni także jego otwory wentylacyjne.
Dodatkowo znajduje się w niej szczelina na tablet wyprofilowana tak, aby podstawka mogła działać jako stojak. Dzięki temu nie musimy trzymać go w rękach podczas oglądania filmów. A wszystko to za jedyne 23,95 zł. A jeśli szukasz czegoś, co dodatkowo schłodzi Twój sprzęt, to w sklepach Euro możesz kupić podstawkę chłodzącą w promocyjnej cenie.