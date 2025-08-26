Masz laptopa lub tablet? Leć do Action. Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz

Bądźmy jednak szczerzy: większość z Was ma laptopy z Windowsem. I nie ma w tym nic złego. Każdy kupuje sprzęt wedle swoich potrzeb i oczekiwań, a MacBook nie każdemu musi odpowiadać. Problem w tym, że w przypadku laptopów z Windowsem bywa… gorąco. I tu pojawia się nowość w Action: podstawka pod laptopa.

Podstawka pod laptopa z Action

Ta została wykonana z MDF i PVC, jest to więc solidny i sztywny kawałek podparcia dla naszego sprzętu, który nie tylko uchroni nasze nogi przed gorącem, ale i zwiększy stabilność urządzenia na nim postawionego. Odsłoni także jego otwory wentylacyjne.