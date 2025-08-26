Sprzęt

Masz laptopa lub tablet? Leć do Action. Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz

Uwielbiam mojego MacBooka z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że mogę trzymać go na kolanach, a on nie robi się nawet odrobinę ciepły.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Masz laptopa lub tablet? Leć do Action. Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz

Bądźmy jednak szczerzy: większość z Was ma laptopy z Windowsem. I nie ma w tym nic złego. Każdy kupuje sprzęt wedle swoich potrzeb i oczekiwań, a MacBook nie każdemu musi odpowiadać. Problem w tym, że w przypadku laptopów z Windowsem bywa… gorąco. I tu pojawia się nowość w Action: podstawka pod laptopa

Dalsza część tekstu pod wideo

Podstawka pod laptopa z Action

Masz laptopa lub tablet? Leć do Action. Nawet nie wiesz, że tego potrzebujesz

Ta została wykonana z MDF i PVC, jest to więc solidny i sztywny kawałek podparcia dla naszego sprzętu, który nie tylko uchroni nasze nogi przed gorącem, ale i zwiększy stabilność urządzenia na nim postawionego. Odsłoni także jego otwory wentylacyjne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Podstawka pod laptopa TRUST Zeff
Podstawka pod laptopa TRUST Zeff
-35 zł
164 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Podstawka pod laptopa MOZOS N3 BK
Podstawka pod laptopa MOZOS N3 BK
0 zł
48.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 48.99 zł
Podstawka pod laptopa GEMBIRD NBS-D1-02
Podstawka pod laptopa GEMBIRD NBS-D1-02
-17 zł
136.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Strach iść do lasu. Rząd likwiduje pouczenia, a minimalna kara to 5 tysięcy złotych

Dodatkowo znajduje się w niej szczelina na tablet wyprofilowana tak, aby podstawka mogła działać jako stojak. Dzięki temu nie musimy trzymać go w rękach podczas oglądania filmów. A wszystko to za jedyne 23,95 zł. A jeśli szukasz czegoś, co dodatkowo schłodzi Twój sprzęt, to w sklepach Euro możesz kupić podstawkę chłodzącą w promocyjnej cenie

Image
telepolis
Action Action promocje action nowości Action oferty Action podstawka pod laptopa
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis