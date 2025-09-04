To zupełna nowość w Action. Kosztuje 17,95 zł i przyciąga tłumy

Nie każdy laptop ma porządny gładzik, a i nie każdy człowiek lubi z gładzika korzystać. Dlatego też podstawowym gościem w torbie na laptopa u wielu osób jest mysz komputerowa. Ta jednak często bywa dość problematyczna: płaska torba, płaski laptop i tylko ten nieszczęsny manipulator kursora odstaje. Na szczęście w Action jest coś, co rozwiązuje ten problem.

Mysz z Action

Urządzeniem tym jest płaska myszka. Idealna do tego, żeby ją wsadzić do torby obok laptopa. Oferuje DPI do 1600. Nie jest to więc sprzęt gamingowy, ale do pracy, czy okazjonalnego pogrania w gierki jak najbardziej się nadaje. Zasilana jest natomiast z dwóch baterii AAA. Kolejnym jej wielkim plusem są wyciszone przełączniki, co przekłada się na cichy klik. A wszystko to za jedyne 17,95 zł.