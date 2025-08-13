Action rzucił za 34,49. Warto skoczyć do sklepu właśnie teraz

W dniach od 13 do 19 sierpnia możemy zakupić za jedyne 34,49 zł nośniki USB marki Philips. Cena regularna sprzętu to 42,95 zł. Warto mieć na uwadze, że wielkimi krokami zbliża się rok szkolny, zatem tego typu urządzenia z pewnością przydadzą się wszystkim tym, których czekają trudy nauki i siedzenie w szkole. Można śmiało stwierdzić, że każdy uczeń doceni i skorzysta prędzej, czy później. A warto zakupić, bowiem z doświadczenia wiemy, że tego typu przedmioty łatwo się gubią i warto mieć ich zapas w domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Action kupimy wspomniane nośniki w różnych wersjach kolorystycznych. Klasycznej oraz eleganckiej metalicznej. Stąd pewność, że nawet ktoś najbardziej wybredny znajdzie coś dla siebie.

Archiwizujmy i przechowujmy

Nośniki USB Philips mogą okazać się niezbędne do przechowywania wszystkich rodzajów plików, takich jak zdjęcia, filmy oraz muzyka. Action przygotowało dla nas praktyczne dwupaki. Każdy z nich zawiera dwa nośniki, o pojemności 64 GB każdy. Wygodne i bardzo poręczne - mają też specjalny uchwyt, dzięki czemu można z powodzeniem przyczepić je np. do pęku kluczy, czy plecaka. Można też śmiało wrzucić luzem do plecaka, albo schować do piórnika razem z długopisami i innymi artykułami piśmienniczymi.