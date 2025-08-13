Sprzęt

Action rzucił za 34,49. Warto skoczyć do sklepu właśnie teraz

Jak co środa, rusza promocja tygodnia w Action. I nie ma w tym nic dziwnego, że jak zawsze sklep przygotował szereg ciekawych propozycji, także dla miłośników taniej elektroniki. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:09
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Action rzucił za 34,49. Warto skoczyć do sklepu właśnie teraz

W dniach od 13 do 19 sierpnia możemy zakupić za jedyne 34,49 zł nośniki USB marki Philips. Cena regularna sprzętu to 42,95 zł. Warto mieć na uwadze, że wielkimi krokami zbliża się rok szkolny, zatem tego typu urządzenia z pewnością przydadzą się wszystkim tym, których czekają trudy nauki i siedzenie w szkole. Można śmiało stwierdzić, że każdy uczeń doceni i skorzysta prędzej, czy później. A warto zakupić, bowiem z doświadczenia wiemy, że tego typu przedmioty łatwo się gubią i warto mieć ich zapas w domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Action kupimy wspomniane nośniki w różnych wersjach kolorystycznych. Klasycznej oraz eleganckiej metalicznej. Stąd pewność, że nawet ktoś najbardziej wybredny znajdzie coś dla siebie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk KINGSTON NV3 2TB SSD
Dysk KINGSTON NV3 2TB SSD
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Pendrive PHILIPS FM64FD75B 64GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s
Pendrive PHILIPS FM64FD75B 64GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s
0 zł
44 zł - najniższa cena
Kup teraz 44 zł
Dysk KINGSTON NV3 4TB SSD
Dysk KINGSTON NV3 4TB SSD
0 zł
1019 zł - najniższa cena
Kup teraz 1019 zł
Advertisement

Archiwizujmy i przechowujmy 

Nośniki USB Philips mogą okazać się niezbędne do przechowywania wszystkich rodzajów plików, takich jak zdjęcia, filmy oraz muzyka. Action przygotowało dla nas praktyczne dwupaki. Każdy z nich zawiera dwa nośniki, o pojemności 64 GB każdy. Wygodne i bardzo poręczne - mają też specjalny uchwyt, dzięki czemu można z powodzeniem przyczepić je np. do pęku kluczy, czy plecaka. Można też śmiało wrzucić luzem do plecaka, albo schować do piórnika razem z długopisami i innymi artykułami piśmienniczymi. 

Action rzucił za 34,49. Warto skoczyć do sklepu właśnie teraz

Jednym słowem, warto je mieć, bo z pewnością zostaną wykorzystane. To kolejna rzecz z cyklu, małe a cieszy. 

Image
telepolis
Action promocje promocja w action promocje tygodnia w Action action promocja promocje action
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action