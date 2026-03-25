Sprzęt

W Action za 19,99 zł. Za takie Xiaomi dałam 140 zł

To miłe patrzeć, jak innowacyjne i drogie niegdyś rzeczy teraz dostępne są za grosze. Sprzęt z najnowszej oferty tygodnia sieci Action to rozwiązanie, które pokochałam na długo, podobnie jak setki youtuberów z całego świata. 19,99 zł? Głupio nie wziąć.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 10:21
W Action za 19,99 zł. Za takie Xiaomi dałam 140 zł

To był hit, a każdy miał inny powód

Lampka biurkowa Xiaomi Yeelight LED Desk Lamp, wyceniana na 140 zł w ostatnich ofertach z cyklu swojego życia, była częstym elementem kadru na nagraniach wideo wielu influencerów. Tych oszczędnych dodajmy, którzy zamiast światła studyjnego, pozwolić sobie mogli jedynie na bardziej elastyczne, a przy tym tańsze oświetlenie mobilne Xiaomi.

W Action za 19,99 zł. Za takie Xiaomi dałam 140 zł
Te lampki Xiaomi to był prawdziwy hit, uwielbiałam je

Z takich lampek biurkowych korzystał długo Arek z naszej redakcji, korzystał Paweł, który obecnie opiekuje się naszymi treściami wideo, chwalił je też naczelny. Sama zakochałam się w nich może nie do robienia zdjęć, ale w charakterze doskonałego kompana do gier planszowych, składania puzzli czy wszelkich projektów DIY.

Reflektor YEELIGHT Spotlight YLDDL-0084 Biały Wi-Fi
Reflektor YEELIGHT Spotlight YLDDL-0084 Biały Wi-Fi
Lampa PHILIPS HUE Play i Bridge Pro White And Color (2 szt.)
Lampa wisząca PHILIPS HUE White Ambiance Enrave 915005998101
Ciemna strona lamp Xiaomi

Po pewnym czasie użytkowania we znaki zaczęły dawać się dwie kwestie. Po pierwsze, był to sprzęt ładowany za pomocą microUSB, a przewody te łatwo było uszkodzić. Po drugie zaś we znaki zaczęła się dawać malejąca pojemność akumulatora. Sprzęt, który niegdyś walczył dzielnie na stole przez cały wieczór szybko stał się takim podłączonym na stałe do powerbanku czy zasilacza sieciowego.

Oferta z Action rozwiązuje jeden z problemów, a patrząc na cenę może i dwa

Ładowalna lampka biurkowa z Action to produkt o bardzo zbliżonym designie do tego Xiaomi. Giętkie ramię, elegancka, utopiona w bieli obudowa i zbliżony strumień światła (200 lumenów względem 260 lumenów).

W Action za 19,99 zł. Za takie Xiaomi dałam 140 zł
19,99 zł w Action? No żal nie mieć

Co przy tym ważne, nie jest ładowana już archaicznym przewodem microUSB, tylko trwalszym USB-C. To o jedną troskę mniej. W dalszym ciągu to jednak sprzęt na swój sposób jednorazowy i należy liczyć się z tym, że akumulator w końcu w nim padnie. Niemniej zawsze to 1/7 ceny Xiaomi i nawet jeśli przenośna lampka w końcu stanie się stacjonarna, boleć będzie to mniej na koniec dnia.

W Action za 19,99 zł. Za takie Xiaomi dałam 140 zł

Uwaga - w zestawie nie ma ani zasilacza, ani przewodu USB - te znajdziecie w Action lub możecie skorzystać z już posiadanych (np. ładowarka do telefonu).

Źródła zdjęć: Action, Xiaomi, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Action, oprac. wł