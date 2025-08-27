Koniec wakacji, a Action dopiero się rozkręca. Chciałbym więcej takich promocji
Większość smartfonów na rynku wspiera już jakąś formę szybkiego ładowania, a jednocześnie producenci nie dodają do nich ładowarek. Tu trzeba sobie radzić na własną rękę.
Jednak po zakupie smartfona raczej dość niechętnie wydamy kolejne kilkaset złotych na ładowarkę dla niego. I tu do akcji wkracza Action ze swoją promocją, w której naprawdę przyzwoita ładowarka może być Wasza za jedyne 29,99 zł.
Ładowarka z Action
Mowa tu o ładowarce Sitecom, która została wykonana z wykorzystaniem technologii GaN, czyli z azotkiem galu. Materiał ten pozwala na znaczne ograniczenie rozmiaru urządzenia względem typowych tranzystorów krzemowych, co przekłada się na wyższą moc ładowarek.
W tym przypadku jest to 30 W, co jest wartością wystarczającą dla większości osób. W końcu właśnie taką ładowarkę znajdziemy w pudełku z MacBookiem Air, więc skoro radzi sobie z laptopem to i smartfon nie będzie stanowił wyzwania.
Za duży plus należy także uznać obecność dwóch portów wyjściowych: USB-C i USB-A. A wszystko to za jedyne 29,99 zł.