Koniec wakacji, a Action dopiero się rozkręca. Chciałbym więcej takich promocji

Jednak po zakupie smartfona raczej dość niechętnie wydamy kolejne kilkaset złotych na ładowarkę dla niego. I tu do akcji wkracza Action ze swoją promocją, w której naprawdę przyzwoita ładowarka może być Wasza za jedyne 29,99 zł.

Ładowarka z Action

Mowa tu o ładowarce Sitecom, która została wykonana z wykorzystaniem technologii GaN, czyli z azotkiem galu. Materiał ten pozwala na znaczne ograniczenie rozmiaru urządzenia względem typowych tranzystorów krzemowych, co przekłada się na wyższą moc ładowarek.

W tym przypadku jest to 30 W, co jest wartością wystarczającą dla większości osób. W końcu właśnie taką ładowarkę znajdziemy w pudełku z MacBookiem Air, więc skoro radzi sobie z laptopem to i smartfon nie będzie stanowił wyzwania.