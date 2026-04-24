Action już wystawił. Sceny dantejskie jak w banku
Wielkimi krokami zbliża się okres grillowy. Z tej okazji Action przygotowało promocję, po którą będą ustawiać się kolejki.
Polacy uwielbiają okres grillowy. Dobry trunek, pyszne mięso i kiełbaska to niemal nasz sport narodowy. Jednak to tego trzeba mieć grilla. O ile w otwartym terenie można postawić na tradycyjny, węglowy, o tyle w bloku na balkonie jedyna opcja to model elektryczny. Właśnie dlatego warto wybrać się do Action.
Grill elektryczny w Action
W Action ruszyła właśnie promocja na elektryczny grill stołowy marki Tristar. Urządzenie kosztuje 89,90 zł. Co otrzymujemy w zamian? Między innymi zdejmowane płyty, co znacząco ułatwia czyszczenie. Dużą zaletą jest też odpinany przewód o długości 1 metra. Według danych producenta grill ma moc 1200 W i nagrzewa się w czasie około 5 minut.
Taki grill idealnie sprawdzi się w domach. Można go używać np. w kuchni, bo nie generuje dymu i nieprzyjemnych zapachów. A jeśli ktoś chce skorzystać z dobrej pogody, to alternatywą jest też ogródek pod blokiem czy nawet balkon. Poza tym warto też wspomnieć, że taki grill jest zdrowszy od tradycyjnego węglowego, bo nie wydziela szkodliwych substancji ze spalania węgla.