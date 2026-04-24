Action już wystawił. Sceny dantejskie jak w banku

Polacy uwielbiają okres grillowy. Dobry trunek, pyszne mięso i kiełbaska to niemal nasz sport narodowy. Jednak to tego trzeba mieć grilla. O ile w otwartym terenie można postawić na tradycyjny, węglowy, o tyle w bloku na balkonie jedyna opcja to model elektryczny. Właśnie dlatego warto wybrać się do Action.

Grill elektryczny w Action

W Action ruszyła właśnie promocja na elektryczny grill stołowy marki Tristar. Urządzenie kosztuje 89,90 zł. Co otrzymujemy w zamian? Między innymi zdejmowane płyty, co znacząco ułatwia czyszczenie. Dużą zaletą jest też odpinany przewód o długości 1 metra. Według danych producenta grill ma moc 1200 W i nagrzewa się w czasie około 5 minut.